Polsko nevěří Putinovi ani slovo. Kreml Ukrajině také sliboval bezpečí, připomíná

Zvýšení příspěvků na péči by nemělo být prováděno jednotně. Navýšení u tří vyšších dávek pro děti a dospělé by mělo být rozsahem zhruba od 11 do 40 procent. Největší nárůst by měl nastat u podpory pro osoby s nejvyšším příspěvkem poskytovaným v domácím prostředí. Nejnižší ze čtyř dávek by neměla být upravována.