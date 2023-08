Polsko se obává ruského vlivu na volby. Vyšetřit ho ale nestihne

Opoziční deník Gazeta Wyborzca rychle reagoval na tato slova a nazval je selháním jednoho z hlavních plánů vládní strany, která byla podezřívána, že se pokouší využít kontroverzního zákona o vytvoření komise k eliminaci hlavního opozičního vůdce, bývalého premiéra Donalda Tuska. Parlamentní volby v Polsku jsou naplánovány na 15. října.

Ast uvedl, že čas na vytvoření této komise se výrazně zkrátil. Šéfka Sejmu, dolní komory parlamentu, dosud nestanovila termín pro nominace kandidátů do komise, takže vytvoření komise "bude nyní úkolem příštího volebního období, aby se naplnil zákon a komise byla ustavena".

Přestože Ast nedávno tvrdil, že komise bude vytvořena tento týden, nyní zdůrazňuje, že to nestihne. Argumentuje tím, že i kdyby komise byla ustavena do konce srpna, opozice by do ní pravděpodobně nenavrhnula své zástupce. To by znamenalo další termín pro doplnění komise, ale Sejm (dolní komora parlamentu) se v září již nesejde, protože bude probíhat volební kampaň.

Gazeta Wyborzca upozornila, že během současného zasedání Sejmu opoziční poslanec Bartlomiej Sienkiewicz položil formální otázku, proč na programu není zahrnuto zřízení této komise, která byla plánována jako hlavní zbraň PiS v předvolebním období. Na tuto otázku ale nebyla poskytnuta odpověď.

Cílem této komise bylo prověřit, zda politici v letech 2007 až 2022 nepodléhli ruskému vlivu a nepřijali rozhodnutí, která by mohla ohrozit bezpečnost Polska. Zákon o zřízení této komise, navržený PiS, vstoupil původně v platnost koncem května. Prezident Andrzej Duda jej podepsal několik dní předtím a oznámil, že jej předloží ústavnímu soudu. Nicméně 2. června předložil návrh novely tohoto zákona dolní komoře parlamentu (Sejm). Novela byla schválena a podepsána 2. srpna.