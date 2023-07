Polský ministr vnitra: Nenecháme malé zelené mužíčky běhat kolem naší hranice

Na území Běloruska, blízkého ruského spojence, nyní žoldnéři cvičí běloruské síly. Polsko v obavě z provokací již dříve oznámilo přesun vojáků ze západu na východ země. Ruský prezident Vladimir Putin nařkl polské elity, že si dělají zálusk na běloruské a ukrajinské území, a varoval, že napadení Běloruska přijme Moskva jako útok na Rusko a odpoví všemi prostředky.

"Kdyby došlo k vážným incidentům s účastí Wagnerovy skupiny na hranicích členských zemí NATO a Evropské unie, jako je Polsko, Litva a Lotyšsko, bezpochyby bychom přistoupili k akci společně. Nevylučuji, že zavedeme úplnou izolaci Běloruska, pokud uznáme, že je to v dané chvíli správná odpověď. Každá vážná provokace na hranici Polska, Litvy a Lotyšska vyvolá společnou, rozhodnou a promyšlenou reakci," zdůraznil Kamiński podle webu týdeníku Wprost.

Odhadl, že v Bělorusku je asi 1000 až 1200 žoldnéřů. Máme co do činění s lidmi "bezpochyby velmi nebezpečnými", mnohdy demoralizovanými a s kriminální minulostí, prohlásil. Polské služby proto bedlivě sledují, co se děje na druhé straně hranic.

„Máme co do činění s lidmi, kteří jsou bezpochyby velmi nebezpeční. Pozorně sledujeme, co se děje na druhé straně hranice. S jistotou víme, že těch, kteří tam jsou, je minimálně mezi 1000 a 1200 žoldáky. Naprostá většina, téměř všichni, jsou na cvičišti v Osipowicze. U Brestu se nachází určitá skupina v síle čety, tedy asi několik desítek lidí," dodal ministr dle webu Co Rzecy.



Nepochybuje, že polská armáda by se "bleskově" vypořádala s žoldnéřským uskupením, které je v Bělorusku bez těžkých zbraní.

"Jsme připraveni na různé varianty. Určitě chci všechny uklidnit: naši důstojníci, naši vojáci, nedovolí, aby tady po hranicích běhali nějací zelení mužíčci. To se nikdy nestane. Jsme dobře organizovaní, máme promyšlené různé scénáře," zdůraznil Kamiński.

Úplná izolace Běloruska

Nepochybně je možná i taková varianta, jako je úplná izolace Běloruska, pokud by došlo k vážným incidentům s Wagnerovci, které do jejich země přivedl Lukašenko, sdělil šéf ministerstva vnitra a správy Mariusz Kamiński dle stanice TVP.

Opatření by byla přijata společně s představiteli Litvy a Lotyšska. "Naši přátelé z Litvy a Lotyšska jsou vystaveni podobným provokacím," dodal.

"Pokud se rozhodneme, že je to v tuto chvíli správná odpověď, přistoupíme k úplné izolaci Běloruska a běloruský režim si toho musí být vědom," zdůraznil.