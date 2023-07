Požáry v Řecku: Ministerstvo vysvětlilo, co znamená stav nouze na Rhodosu

Ministerstvo zahraničí ve středu večer uvedlo, že na celém ostrově Rhodos platí do odvolání stav nouze civilní ochrany. "To řeckým orgánům umožní realizovat mimořádná opatření, neznamená ale evakuaci nebo omezování příletů a neměla by omezit místní obyvatele ani turisty," upozornil úřad na twitteru.

Na webu doplnil, že aktuálně nejpostiženějšími oblastmi na ostrově jsou Gennadi, Vati a Malonas. "Situace je velmi proměnlivá a může se rychle měnit," poznamenala česká diplomacie s tím, že celý Rhodos je momentálně zařazen do třetího z celkem pěti stupňů požárního rizika.

Černínský palác zmínil i další oblasti sužované požáry. Na severovýchodě Korfu se oheň šíří poblíž lokality Kassiopi. Na Euboie zuří požár v lokalitě Karisthos, ohnisko je také v oblastech Achaia/Aígio a Niamata v severním Peloponésu.

V Řecku dnes platilo extrémní riziko požárů pro šest z celkových třinácti regionů. "Řeknu, co je zřejmě: tváří v tvář tomu, čemu čelí planeta, především pak Středomoří, neexistuje žádný magický ochranný mechanismus. Kdyby nějaký byl, dávno ho používáme," zdůraznil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis.