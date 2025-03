Příměří na Ukrajině? Představy se liší. Analytik řekl, v jaké pozici je Zelenskyj

Podle amerického listu The New York Times mají Spojené státy, Rusko a Ukrajina diametrálně odlišné představy o podobě příměří. Zatímco Kyjev požaduje okamžité zastavení leteckých a námořních bojů spolu s bezpečnostními zárukami, Washington prosazuje komplexní a okamžité příměří. Moskva se jednání neúčastní, ale usiluje o vlastní ústupky.

Přijetí ukrajinského návrhu na příměří ve vzduchu a na moři by znamenalo první zmírnění bojů od vypuknutí války před více než třemi lety. Trumpova administrativa však dává jasně najevo, že usiluje o širší dohodu.

Jednání v Džiddě se zúčastní také šéf americké diplomacie Marco Rubio. „Nejdůležitější věc, se kterou odsud musíme odejít, je silný pocit, že Ukrajina je připravena udělat obtížné věci, stejně jako Rusové budou muset udělat obtížné věci, aby tento konflikt ukončili nebo ho konečně nějakým způsobem pozastavili,“ vysvětlil.

Nejmenovaný úředník z řad administrativy Bílého domu ale připustil, že věc může být daleko komplikovanější i kvůli Rusům. „Nevíme, zda jsou Rusové připraveni na nějaké mírové kroky. Ukrajinci se zeptají, zda Američané, kteří s Rusy hovoří odděleně, mají přehled o postoji Moskvy k ukrajinskému návrhu,“ popsal.

Přesto ministr zahraničí USA připustil, že v Zelenského návrhu na příměří vidí slibný potenciál. „Neříkám, že to samo o sobě stačí, ale je to ústupek, který byste potřebovali vidět, aby se konflikt ukončil. Nebudu klást žádné podmínky, co musí udělat. Chceme si vyslechnout, jak daleko jsou ochotni zajít, a porovnat to s tím, co chtějí Rusové, a pak uvidíme, jak daleko od sebe skutečně jsme,“ shrnul podle britské stanice BBC.

Podle Rubia budou ústupky rozhodující. „Myslím, že obě strany musí dospět k pochopení, že tato situace nemá vojenské řešení. Rusové nemohou dobýt celou Ukrajinu a pro Ukrajinu bude zjevně velmi obtížné v nějakém rozumném časovém období Rusy jaksi donutit, aby se vrátili až tam, kde byli v roce 2014,“ míní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je podle analytika Orysia Lutsevyče v rámci vztahů Trumpa s ruským vůdcem Vladimirem Putinem poměrně bezmocný. „Problémem je právě sladění Putina a Trumpa. Zelenskyj s tím nemůže nic dělat. Ukrajina je připravena ke kompromisu, ale ne ke kapitulaci. Nevidím vůdce Ukrajiny, který by se chtěl přátelit s Trumpem a Putinem,“ upozornil.

Někdejší ukrajinský ministr obrany Andrij Zagorodňuk zdůraznil, že Ukrajina bude nadále naléhat na vznik mechanismu vynucování příměří. „Rusko má větší potenciál obnovit svou armádu přes jakoukoli přestávku v bojích. Pokud nebudeme mít nic a Rusko bude pumpovat své síly, za rok bude připraveno znovu udeřit,“ varoval.

Setkání v saúdskoarabské Džiddě se odehraje ve chvíli, kdy vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dosáhly bodu mrazu. Prezident Trump stupňuje tlak na Zelenského, aby přijal příměří bez jakýchkoli bezpečnostních záruk – a to navzdory silnému odporu ukrajinské vlády.

Napětí mezi oběma lídry eskalovalo natolik, že Spojené státy po ostré výměně názorů pozastavily vojenskou pomoc Ukrajině. Washington dává jasně najevo, že podpora Kyjeva není samozřejmostí a že další kroky budou záviset na postoji ukrajinské vlády.

„K pozastavení došlo proto, že jsme měli pocit, že se Ukrajina nezavázala k žádnému mírovému procesu. Pokud se to změní, náš postoj se samozřejmě také změní. Prezident použije všechny nástroje, které má k dispozici, aby se pokusil dostat obě strany k tomuto stolu, aby tato válka skončila,“ zdůraznil Rubio.