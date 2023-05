Krize v ruské armádě? Putin se kvůli Šojguovi postavil Prigožinovi

Poslední výhrůžka šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina, že stáhne své jednotky z Bachmutu k 10. květnu, vyznívá jako další epizoda v dlouhém sporu mezi skupinou žoldáků a ruským vojenským vedením o kontrolu nad válkou a prestiží na bojišti, informuje deník The Washington post. Obscenní videa, ve kterých obviňuje ruské vojenské velitele ze smrti svých desítek na Ukrajině, jsou jen eskalací situace v průběhu posledních několika měsíců.

Po Prigožinových ostrých útocích na vedení Ministerstva obrany Ruské federace proti němu začalo ruské vedení podle informací z tajných dokumentů plánovat informační válku.

"Úředníci zpočátku poznamenali, že pokud se ministerstvo obrany bude snažit čelit Prigožinovým veřejným prohlášením, měli by najít spojence s rovnocenným postavením, který by se postavil Prigožinovi, spíše než aby tak činili sami," uvedl jeden z dokumentů, označený jako přísně tajný. Nakonec si však nebyli jisti, jak by ministerstvo obrany mohlo úspěšně vést informační válku s Prigožinem, pokud by ruská vláda nechtěla zakázat Prigožinovi veřejné výstupy.

Prigožin podle uniklých dokumentů Putina požádal, aby směl pokračovat ve verbování žoldáků ve věznicích (poté, co mu to ministerstvo obrany zakázalo - pozn. red.) k výcviku nově mobilizovaných a k usnadnění náboru zahraničních bojovníků, zejména Afghánců. Uniklé dokumenty ale tvrdí, že Putin nařídil Prigožinovi, aby tyto problémy vyřešil sám silami ministerstva obrany, čímž se fakticky postavil na stranu svých generálů.

Zatímco Prigožin vedl své jednotky ve snaze obsadit východoukrajinské město Bachmut, byl vtažen do veřejného boje s ministrem obrany Sergejem Šojguem a náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem, kteří, jak říká, odmítli podporovat jeho snahy na bojišti.

Prigožin se proti nim v posledních dnech nevyhranil poprvé, podobná obvinění učinil v únoru 2023, když si v rozhovorech s proválečnými vojenskými blogery na Telegramu stěžoval na nedostatek munice a poté zveřejnil fotografii toho, co označil za hromadu mrtvých žoldáků, načež obvinil armádní vedení z nedostatečných zásob.

"Wagnerovci a Prigožin vždy představovali problém jednoty velení v této válce," řekl Rob Lee, vedoucí pracovník Výzkumného institutu zahraniční politiky se sídlem ve Filadelfii. "Putin rád používá konkurenční frakce jako způsob, jak si udržet moc, ale to je ve vojenské operaci velmi kontraproduktivní."