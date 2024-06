Putin je otevřený rozhovorům s USA, musí se ale týkat i Ukrajiny, tvrdí Kreml

Fotbalisté Španělska kráčí za suverénním postupem do osmifinále, který si již zajistili poté, co vyhráli i druhý zápas skupiny B. V něm se střetli ve šlágru s Itálií, která si naopak zatím rozhodně nemůže říct, že probíhá Euro podle jejích představ. Po rozpačitém úvodu zápasu s Albánií, s níž nakonec vyhráli, se prakticky na nic nezmohli proti Španělům, kteří diktovali tempu hry od začátku až do konce. Ti se dočkali výhry 1:0 pro Itálii nešťastným vlastním gólem, který si ve druhé půli vstřelil Calafiori.