Putin odstartoval boj o křeslo šéfa Kremlu. Slíbil rozsáhlé reformy i masivní růst mezd

Putin oznámil nový program podpory rodin, zahrnující sociální hypotéky, vyšší daňové úlevy na děti a regionální sociální programy, které budou financovány z federálního rozpočtu.

Minimální mzda by se měla do roku 2030 zvýšit z 19.000 rublů měsíčně (kolem 192 eur) na 35.000 rublů (353 eur).

Putin, který je v Rusku jako prezident či předseda vlády u moci již více než 24 let, přiznal, že 13,5 milionu obyvatel stále žije pod hranicí chudoby, a to zejména ve velkých rodinách. Finanční situace přibližně 30 procent velkých rodin je podle něj nejistá, toto číslo by se mělo do roku 2030 snížit na 12 procent.

Putin avizoval, že přibližně bilion rublů má být vynaložen na modernizaci systému zdravotní péče. Další peníze půjdou na vybudování 350 000 nových sportovních zařízení. Tato dvě opatření mají zajistit, aby se průměrná délka života v Rusku do roku 2030 zvýšila ze současných 73 na 78 let.

Putin oznámil i spuštění programu nazvaného Čas hrdinů od 1. března, který je určen pro veterány a účastníky tvz. speciální operace, jak se v Rusku oficiálně nazývá vojenská invaze na Ukrajinu. Tyto osoby budou moci prioritně získat vzdělání na předních univerzitách. Již od roku 2022 platí v Rusku zákon, který usnadňuje dětem veteránů války na Ukrajině přijetí na univerzity.

Prezidentské volby v Rusku se konají od 15. do 17. března, Putin v nich však nemá vážného konkurenta.