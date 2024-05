V poslední době vyjádřilo mnoho politiků a odborníků na obranu obavy z ruských hrozeb týkajících se plánovaných útoků na jiné země. Vojenský historik Philipp Petersen nedávno na veletrhu obrany Defence 24 Days varoval: „Už bylo rozhodnuto, že pobaltské země budou napadeny, jakmile bude Ukrajina poražena (pokud se tak stane)."

„Musíme být schopni zničit nepřítele. Nemá smysl ho jednoduše odradit nebo přesvědčit, aby neútočil,“ zdůrazňuje náčelník generálního štábu Estonska Martin Herem. Estonsko je jednou ze zemí nejvíce ohrožených ruskou agresí a do své obrany v posledních letech hodně investovalo.

Expert předpovídá Putinův útok na Polsko a Pobaltí

Stejný názor má i vojenský expert Nico Lange. V rozhovoru pro noviny Bild bývalý náčelník štábu ministerstva obrany vyjádřil znepokojení a předpověděl, na kterou zemi NATO zaútočí Vladimir Putin po Ukrajině: „Neměli bychom si lhát: Putin zaútočí na Pobaltí a Polsko, pokud mu dovolíme, aby se mu na Ukrajině dařilo."

To znamená, že stále existuje možnost zabránit Putinově útoku na Polsko, Lotyšsko, Estonsko a Litvu. Je nezbytné, aby Západ nadále aktivně podporoval Ukrajinu dodávkami zbraní a pomocnými balíčky, aby zabránil Rusku v dosažení vítězství. Nicméně v současné době toto není pravděpodobné. Ukrajina má stále obtíže s odoláním Putinovým jednotkám, což potvrdil minulý pátek americký think tank The Institute for the Study of War (ISW), který zmínil "významné taktické zisky" v oblasti Charkov.

Ukrajinský prezident Zelenskyj opětovně žádal své západní spojence o dodávky zbraní, aby byly skutečně realizovány, a nepřicházely jen sliby. Vojenský expert Nico Lange ve svém rozhovoru pro „Bild“ také varoval: „Putin zastaví pouze tehdy, pokud pomůžeme Ukrajině ho zastavit.“

„Otázkou tedy není, jestli nás Rusko napadne, ale kdy a kde,“ varuje bývalý polský generál Valdemar Skszypchak. Znepokojený je také polský generálporučík Marek Tomaszicki, který očekává „válku mezi Ruskem a Běloruskem na jedné straně a Polskem a jeho partnery na straně druhé“.

NATO bylo v posledních třech letech hodně kritizováno za svou neochotu poskytnout Ukrajině určité druhy zbraní, které by jí pomohly vyhrát válku proti ruskému agresorovi a zajistily, že se nepřelije na území členského státu aliance. Jedním z důvodů této váhavosti jsou hrozby, včetně jaderných, které neustále přicházejí z Moskvy.

Vladimir Putin na oslavách vítězství řekl, že Rusko „udělá vše, aby zabránilo globální kolizi“, ale strategické síly federace jsou připraveny na válku. "Všichni účastníci speciální vojenské operace (jak Rusko nazývá svou vojenskou agresi proti Ukrajině) jsou našimi hrdiny," řekl Putin a přirovnal je ke "generaci vítězů Velké vlastenecké války". "Celé Rusko je s hrdiny speciální vojenské operace," řekl Putin.