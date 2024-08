Ukrajinská invaze do ruské Kurské oblasti znemožnila jakákoli mírová jednání mezi Moskvou a Kyjevem, dokud nebude Ukrajina zcela poražena. Ve středu to prohlásil místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace a bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Upozornila na to agentura TASS.