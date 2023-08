Rozsáhlý požár v Kanadě se blíží k Yellowknife, město zahajuje evakuaci

Podle odborníků by bylo nezbytné v České republice zvýšit roční srážkový úhrn o 60 až 100 mililitrů, aby se vyrovnala růstu teploty o jeden stupeň Celsia v důsledku změny klimatu. Libor Ansorge z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka to řekl během středeční tiskové konference s tím, že podle vědců do roku 2100 může teplota stoupat až o několik stupňů. Ansorge odhaduje, že by srážky mohly stoupnout o deset až dvacet procent, přičemž průměrný roční úhrn srážek v ČR dosahuje 680 mililitrů.