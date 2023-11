Rusko i přes sankce získalo miliardu eur, na vině je výjimka pro Bulharsko

Bulharsko získalo dovolení dovozu ruské ropy až do konce roku 2024, přestože EU zavedla zákaz nákupu, dovozu a přepravy ruské ropy v souvislosti s invazí na Ukrajinu. Výjimky bylo dosaženo po složitých jednáních v červnu loňského roku a byla motivována závislostí Bulharska na ropné rafinerii Lukoilu v Burgasu, která pokrývá velkou část potřeb nafty a benzinu v zemi a představuje důležitou součást ekonomiky Bulharska.

Zákaz týkající se zpracovaných produktů z ruské ropy platí v EU od února letošního roku a Bulharsko nesmí s těmito produkty obchodovat se zahraničím. Mimo to je vývoz povolen, pokud jsou produkty určeny pro Ukrajinu nebo pokud hrozí riziko pro životní prostředí a zároveň nejsou používány k obejití sankcí.

Bulharsko využilo této výjimky a od března do července letošního roku pravděpodobně vyvezlo téměř tři miliony barelů produktů z ruské ropy. To odpovídá zhruba pětině veškeré surové ropy dovezené do Burgasu a zpracované v tamní rafinerii. Existují však otázky ohledně nutnosti tohoto vývozu, protože sklady Lukoilu mají dostatečnou kapacitu na skladování ropy v Bulharsku.

Sankční pravidla ztěžují důkazní břemeno ohledně původu ruské ropy, což umožňuje obcházení sankcí. Jedním z příkladů je nedávný případ tankeru, který vyplul z Burgasu s nákladem topného oleje s vysokým obsahem síry do nizozemského přístavu Rotterdam. Tato rafinerie v Burgasu během 21 dní nepřijala jinou ropu než ruskou.