Rusko platí za íránské drony dvěma způsoby. Chystá se další dodávka

Kerčský most mezi okupovaným Krymem a ruskou pevninou, který poničil mohutný výbuch na začátku října, se vrátí do plného provozu nejdříve v září příštího roku. Uvedlo to dnes britské ministerstvo obrany. Výbuch poničil silniční i železniční část mostu a Rusko pracuje na jeho opravě. Poškození této infrastruktury ztížilo pohyb a zásobování ruských jednotek na jihu Ukrajiny.