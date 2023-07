Rusko vyšetřuje z diskreditace armády už i malé děti

Matka devítileté dívky a o rok staršího chlapce, Lidia Prudkovská, obdržela tři předvolání - jedno pro sebe jako podezřelou a dvě pro její děti jako svědky, uvedl na telegramu kanál Sota.

Byla informována o zahájení trestního stíhání proti ní 24. července, kdy jí byla doručena kopie soudního příkazu pro prohlídku jejího bytu, která však ještě neproběhla. Prudkovská se dostala do potíží již loni v září kvůli tomu, že na ruské sociální síti VKontaktě sdílela příspěvky kritizující válku na Ukrajině.

Ruský parlament zavedl tresty za diskreditaci ruské armády krátce poté, co Rusko v únoru loňského roku vojensky napadlo Ukrajinu. Za tento trestný čin hrozí až sedm let vězení. Agentura AP poukazuje na to, že úřady často využívají tento zákon k potlačování kritiky současného režimu.