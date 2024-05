Šestnáct žen obvinilo slavného kouzelníka Davida Copperfielda z obtěžování

Copperfielda obviňuje celkem 16 žen z nevhodného chování a sexuálního obtěžování. Některé z nich tvrdí, že byly v době incidentů nezletilé, a tři uvedly, že je Copperfield před sexuálním stykem "nadrogoval".

Copperfield, vlastním jménem David Kotkin, jakékoli provinění odmítá a tvrdí, že se nikdy nechoval nevhodně vůči žádné osobě. AFP požádala o vyjádření Copperfieldovy právní zástupce, ti však nereagovali.

Tento 67letý kouzelník čelil obviněním z nevhodného chování již v minulosti. V roce 2018 jistá žena prohlásila, že ji tři desetiletí předtím "nadrogoval" a dopustil se na ní sexuálního útoku. Copperfield to popírá.

Potomek ruských emigrantů, vlastním jménem David Seth Kotkin, se narodil 16. září 1956 v městečku Metuchen v americkém státě New Jersey. Od deseti let začal vystupovat, nejprve jako Davino - malý kouzelník, na narozeninových oslavách svých kamarádů. Ve dvanácti se stal nejmladším členem Asociace amerických kouzelníků. O čtyři roky později už Copperfield učil kouzelnictví na univerzitě v New Yorku. "Byl jsem strašně nervózní," vzpomínal na své začátky.

Se jménem po slavném hrdinovi Dickensova románu vystupoval poprvé v chicagském muzikálu The Magic Man. Do širšího povědomí jej v polovině 70. let dostala televizní show na stanici CBS a pak jeho netradiční kousky v přímém televizním přenosu. Králíčci byli Copperfieldovi malí, nechal tedy napoprvé zmizet Ferrari. Útěk z Alcatrazu, pro vězně dost nemožný, nebyl pro něj žádný problém. A s dalšími kousky přicházely další úspěchy.

Kouzelník, jehož roční výdělky v roce 2015 podle časopisu Forbes dosáhly 63 milionů dolarů, získal za svoji práci řadu ocenění. Má 21 televizních cen Emmy, francouzská vláda jej jmenovala rytířem Řádu umění a literatury, jako první iluzionista v historii se pyšní hvězdou na proslulém hollywoodském chodníku slávy. Pro Copperfielda je ale největším úspěchem Project Magic, rehabilitační program pro tělesně postižené, realizovaný ve více než 30 zemích světa.

Život i kariéru iluzionisty před časem zkomplikovala nepříjemná aféra. Jistá Lacey Carrollová, modelka, servírka a někdejší účastnice soutěže Miss Washington, jej obvinila, že ji v roce 2007 vylákal na svůj ostrov na Bahamách a tam ji znásilnil. Federální bezpečnostní služba a žalobci kauzu vyšetřovali, počátkem roku 2010 pak trestní stíhání uzavřeli a obvinění nevznesli. Copperfield ústy svých právníků obvinění nazval "naprostým a pouhým vyděračstvím".

Vlastník ojedinělé sbírky 80.000 předmětů mapujících dějiny kouzelnictví žije od roku 2006 s francouzskou modelkou Chloe Gosselinovou, s níž má šestiletou dceru Sky. Mediálně propíraný vztah měl v 90. letech s německou topmodelkou Claudií Schifferovou.

V posledních letech by se mohlo zdát, že se po mágovi a jeho tricích slehla zem. Opak je ale pravdou, dodnes vyprodává vystoupení po celé Americe, nejvíce ale předvádí své kouzelnické dovednosti v kolébce magie Las Vegas. Setkat se s ním v Evropě je nyní prakticky nemožné a pro televizní stanice už proto není takovým lákadlem, jako dříve.