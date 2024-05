Česko má nového ministra pro vědu. Pavel na Hradě jmenoval Ženíška

Pavel v krátkém projevu uvedl, že je přesvědčen, že se Ženíšek s agendou dokáže poprat. Podle prezidenta ho nečeká lehká práce. "Také ale vím, že věda, výzkum a inovace společně se vzděláním jsou prioritami, které si vytyčila celá vláda a které jsou mimořádně důležité pro to, aby naše ekonomika v tom výrazně konkurenčním prostředí do budoucna uspěla," řekl.

Pavel zmínil i složitou oblast strategické komunikace a boje s dezinformacemi. "I když vím, že je to složité, tak je to téma, kterému musíme věnovat pozornost. Jsem přesvědčen, že události, ke kterým dnes dochází v našem okolí, svědčí jasně o tom, jak zhoubnou moc mohou dezinformace mít na veřejné mínění i na nálady ve společnosti. Proto věřím, že i v této oblasti budete schopen, i přes to krátké období, alespoň zahájit proces, který povede k tomu, že v této oblasti budeme schopni čelit výzvám," dodala hlava státu.

Ženíšek je momentálně předsedou sněmovního zahraničního výboru. Poslancem se stal opět po posledních volbách v roce 2021, byl jím už mezi lety 2013 až 2017. V minulosti byl také náměstkem ministra spravedlnosti či zdravotnictví.

Ženíšek studoval Fakultu humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem doktorského titulu z politologie.

Zmíněný vládní post byl v posledních dnech neobsazený. Dosavadní ministryně Helena Langšádlová skončila na začátku května, její demisi přijal prezident Petr Pavel. TOP 09 původně navrhla na ministra Pavla Tuleju, ekonoma, pedagoga a někdejšího rektora Slezské univerzity v Opavě. Tuleja se nominace vzdal.