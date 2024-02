Rusové podnikli další vzdušný útok na Ukrajinu. V Mykolajivu je jeden zraněný

Zajímá Vás, jak to vypadalo na place nového českého filmu Superžena? Tvůrci filmu připravili pro fanoušky sestřih z natáčení, ze kterého je patrné, že bylo při tvorbě snímku opravdu veselo. Na co všechno se budete moci těšit u filmu, který míří do kin už 29. února, se můžete podívat v přiloženém videu.