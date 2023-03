Rusové podnikli nálet na Kyjev. Ukrajinci všechny drony sestřelili

"Země-terorista znovu vypustila své bezpilotní letouny Šáhed ve směru na hlavní město. Podle předběžných informací se naší protivzdušné obraně v okolí Kyjeva podařilo objevit a zničit všechny nepřátelské cíle," uvedl Popko.

Ukrajinské letectvo později uvedlo, že se během nočního náletu podařilo sestřelit 12 z 13 dronů Šáhed, které přímo útočí na cíl, a také jeden průzkumný ruský dron. Komuniké neupřesnilo, kde dopadl nesestřelený dron.

Požár v jedné z kyjevských čtvrtí podle Popka způsobil právě sestřelenýnepřátelský dron íránské výroby. Požár hasiči uhasili a nikdo podle předběžných informací nebyl zraněn, uvedl starosta Vitalij Kličko na sociální síti.

Deník Ukrajinska pravda dříve na svém webu napsal, že v hlavním městě zahřmělo nejméně šest výbuchů.

Terčem náletů se staly i další regiony, několik dronů bylo sestřeleno i nad Dněpropetrovskou oblastí, uvedla dříve ruská redakce BBC. V oblastním středisku Dnipru dnes pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského jednalo vrchní velení ozbrojených sil země.

"Děje se to, co vždy: nepřítel čas od času útočí na Ukrajinu šáhedy. Útočí ze severu a z jihovýchodu," řekl plukovník Jurij Ihnat v narážce na drony íránské výroby, které ruské jednotky vypouštějí obvykle z Brjanské oblasti a z východního pobřeží Azovského moře. "Pokud slyšíte výbuchy, může to svědčit o palbě protivzdušné obrany," dodal mluvčí a vybídl obyvatelstvo, aby se řídilo pravidly bezpečnosti, tedy po vyhlášení leteckého poplachu setrvalo v krytech až do odvolání.

V Kyjevě a okolí byl poplach mezitím zrušen.