Rusové vysvětlili, proč Kreml doufal ve vítězství Harrisové. Jde o Ukrajinu

Meduza připomněla, že když Putin v září prohlásil, že Kreml doufá ve vítězství Harrisové, zavládla skepse ohledně důvěryhodnosti těchto slov, ačkoliv za nimi může být logické vysvětlení. Insideři z nejvyšších pater ruské politiky serveru řekli, že prezidentův tým spoléhal na to, že Trump a republikáni případně neuznají porážku ve volbách a vyvolají protesty, čímž odvedou pozornost od války na Ukrajině.

"Společnost tam (v USA) je teď ještě více polarizovaná a tehdy (v roce 2021) vyeskalovaly protesty do momentu útoku na Kapitol. Protesty mohly být logickým výsledkem této polarizace. Hlavní sázka ani tak nebyla na některého z kandidátů, ale na to, že poražená strana odmítne přijmout výsledky," řekl zdroj blízký Putinově administrativě.

Kreml podle zdrojů zmíněného webu doufal, že taková krize by vedla k tomu, že americké úřady by se soustředily na domácí problémy, nikoliv na soupeření s Ruskem. Tato sázka se zjevně nevyplatila, píše server.

Zdroje se zároveň shodují na tom, že Rusové mají pro Trumpa slabost, i když to není úplně racionální. "Mluví o konzervatismu, je bohatý, úspěšný a neuráží Rusko. Zkrátka čestný chlápek. Před osmi lety to bylo stejné," popsali insideři a zmínili, že během prvního Trumpova mandátu se optimismus po některých jeho krocích vytratil.

Jeden ze zdrojů nicméně mírní očekávání ohledně zlepšení vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. "Možná bude mít dopad na Ukrajinu, ale dohoda znamená, že i Rusko udělá ústupky. A zatím to nevypadá, že by na to prezident Putin byl připraven. Trump může mít pragmatický přístup byznysmena. Ale lidé na naší straně nejsou byznysmeni. To je ten problém," dodal.

Trump je jistým vítězem amerických prezidentských voleb už od středy, kdy Harrisová zároveň uznala porážku. Republikánský kandidát v sobotu přidal další potvrzené vítězství v Arizoně, informovala AP. Získal tak všech sedm nerozhodnutých států, kde se doopravdy rozhodovalo o výsledku prezidentských voleb, upozornila agentura. Aktuální stav na hlasy volitelů je 312 ku 226 pro Trumpa. Uchazeči o post hlavy státu musí získat nejméně 270 volitelů.