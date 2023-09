Rusové zatkli matematika v den propuštění z trestanecké kolonie. FSB ho obvinila z ospravedlňování terorismu

Postgraduální student Moskevské státní univerzity teď v Kirově čelí novým vyšetřovacím úkonům v dalším trestním řízení. Federální bezpečnostní služba (FSB) ho obvinila z ospravedlňování terorismu. Během srpna ho ruské úřady zařadily na seznam extremistů a teroristů, který vede Rosfinmonitoring.

Vyšetřovatelé uvádějí, že na jaře při sledování televizních zpráv nahlas řekl, že „pomstí smrt přítele, který bojoval na straně Ukrajiny, a že důstojníky FSB je třeba vyhodit do povětří“. Jak uvedla jeho manželka, svědčil proti němu spoluvězeň, se kterým Miftachov „nejvíce komunikoval“.

Podle tohoto svědka Miftachov schvaloval čin anarchisty Michaila Žlobického, ten roku 2018 zinscenoval výbuch v budově pobočky FSB v Archangelsku na severu ruského území. Miftachov ale toto tvrzení už při odchodu z kolonie před svými příbuznými popřel.

Nyní bude čelit vojenskému soudu. „Případ, který je mu kladen za vinu, spadá do pravomoci vojenských soudů a teritoriálně je v pravomoci Centrálního obvodního vojenského soudu,“ vysvětlila jeho právní zástupkyně Světlana Sidorkinová.

Miftachov byl roku 2021 odsouzen na šest let v trestanecké kolonii za to, že se svými společníky ze skupiny „zastávající anarchistické názory“ rozbil okno moskevské kanceláře Jednotného Ruska a vhodil do něj dýmovnici. Zraněn nikdo nebyl, kancelář byla v tu chvíli prázdná. Video z akce zveřejnil na internetu.