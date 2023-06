Seznamte se s Hvaldimirem: Běluhou, kterou možná Rusové vycvičili ke špionáži

Stanice BBC informovala o spatření kytovce u švédských břehů. Odvolává se na informace organizace OneWhale zabývající se sledováním velryb druhu běluha.

Velrybu poprvé spatřili u norského pobřeží v roce 2019 a měla na sobě ruský postroj. Pojmenovali ji Hvaldimir – a to na základě norského výrazu pro velrybu „hval“ a jména ruského prezidenta Vladimira Putina. Léta pomalu cestovala z norského dalekého severu na jih. V posledních měsících ale zrychlila svůj pohyb mimo norské vody.

To, co by se z počátku mohlo zdát jako špatný vtip, označila organizace OneWhale za závažné ohrožení tohoto jedince běluhy. „Odborníci posuzují nejlepší řešení pro Hvaldimira a Norsko. Jedním z nich je pro okamžitou bezpečnost a ochranu jeho přemístění do vlastního bezpečného fjordu a vytvoření chráněné přírodní rezervace kolem nejznámější běluhy na světě,“ píše organizace na svých webových stránkách.

Chráněná rezervace má Hvaldimirovi umožnit ochranu před turisty a co nejpřirozenější způsob života. „Naším cílem je nabídnout toto výjimečné místo jako útočiště dalším velrybám, které byly zachráněny z betonových nádrží. Naším cílem je, aby se k Hvaldimirovi připojily další velryby jeho druhu a aby byl případně vypuštěn do volné přírody,“ vysvětluje organizace.

Běluhu vycvičila ruská armáda

Přišli na to vyšetřovatelé z norské zpravodajské služby. Rusko ze své strany žádné vysvětlení nepodalo. Již dříve existenci programů na výcvik mořských savců za účelem špionáže popřelo.

Roku 2019 nicméně přece jen promluvil ruský plukovník v záloze Viktor Baranec. „Kdybychom toto zvíře používali ke špionáži, opravdu si myslíte, že bychom k němu připojili číslo mobilního telefonu se zprávou ‚Zavolejte prosím na toto číslo‘?“ ptal se.

Za změnou rychlosti pohybu velryby může být řada důvodů. Dle norského mořského biologa Stranda existují dvě možná vysvětlení: vysoká hladina hormonů, ženoucí Hvaldimira k nalezení partnerky; nebo osamělost, jelikož je běluha velice společenský druh velryby. „Je možné, že hledá jiné běluhy,“ řekl. Navíc některé běluhy na léto migrují z ledových arktických vod okolo Grónska, Ruska, Aljašky a severního Ruska.