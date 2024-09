Nejslavnější běluha je po smrti. Lidé ji podezřívali ze špionáže pro Rusko

"Bohužel, našli jsme Hvaldimira bezvládně plovoucího v moři. Odešel a v tuto chvíli není jasné, co způsobilo jeho úmrtí," uvedl mořský biolog Sebastian Strand pro NRK s tím, že běluha, kterou sledoval poslední tři roky, neměla žádná viditelná zranění.

Vědec přiznal, že náhlá smrt kytovce jej velice zasáhla. "Je to absolutně strašlivé. Ještě v pátek byl ve zjevně dobré kondici. Proto musíme vyhodnotit, co se stalo," dodal Strand.

Velrybu poprvé spatřili u norského pobřeží v roce 2019 a měla na sobě ruský postroj. Pojmenovali ji Hvaldimir – a to na základě norského výrazu pro velrybu „hval“ a jména ruského prezidenta Vladimira Putina. Léta pomalu cestovala z norského dalekého severu na jih.

Na přelomu loňského května a června se běluha vynořila u švédských břehů. Odborníci tehdy navrhovali její přemístění do vlastního bezpečného fjordu a vytvoření chráněné přírodní rezervace, která by umožnila její ochranu před turisty a co nejpřirozenější způsob života.

Naprosto vážně se také v souvislosti se zvířetem spekulovalo o tom, že jej Rusko vycvičilo za účelem špionáže. Před lety však promluvil plukovník v záloze Viktor Baranec. "Kdybychom toto zvíře používali ke špionáži, opravdu si myslíte, že bychom k němu připojili číslo mobilního telefonu se zprávou 'Zavolejte prosím na toto číslo?'" popřel jakékoliv zapojení Moskvy.