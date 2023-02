Střelec z amerického Buffala zabil 10 lidí, dostal doživotí

Soud v Buffalu měl střelce odsoudit už před 17:00 SEČ, před přečtením rozsudku nicméně kdosi z obecenstva v soudní síni vyběhl směrem ke Gendronovi a byl zastaven policistou. Gendron i dotyčný byli posléze vyvedeni ze sálu. Na střelce u soudu kdosi "vystartoval" ve chvíli, kdy mu jedna z pozůstalých Barbara Mappsová spílala za to, že zabil její 72letou sestru. "Nevíš, čím si procházíme!" křičel na odsouzeného muž, zatímco jej ze síně vyváděli policisté, píše agentura AP.

"Rozumím těm emocím, rozumím i tomu hněvu. Ale nemůžeme jim dát průchod v soudní síni," reagovala soudkyně Susan Eaganová, která proces na krátkou chvíli odročila.

Nyní 19letý Gendron si před útokem 14. května 2021 oblékl neprůstřelnou vestu a helmu, kterou vybavil kamerou pro živé vysílání. Jako cíl útoku si vybral obchod Tops Friendly Market ve čtvrti, kde žije největší podíl Afroameričanů z celého Buffala, jak sám uvedl. Sám se také označil za fašistu a antisemitu s přesvědčením o nadřazenosti bílé rasy, píše web stanice CNN.

Lidi v obchodě zabil poloautomatickou puškou, kterou vlastnil legálně, ale upravil ji tak, aby v ní mohl použít větší typ zásobníku, které jsou ve státě New York nelegální. Po střelbě zůstali živí pouze tři lidé. Gendron střílel na celkem 13 osob, z toho zemřelo deset, všichni černé pleti. Oběti byly různého věku od 32 do 86 let.

U soudu dnes byli kromě Mappsové i další pozůstalí. "Máme na sobě rudé a černé oblečení. Rudou jako krev naší rodiny a komunity, kterou prolil, a černou, protože stále truchlíme," prohlásila Kimberly Salterová, vdova po Aaronu Salterovi, zastřeleném členovi ochranky obchodu. Zatímco Salterová mluvila, Gendron se z místa obhajoby díval přímo na ni, popisuje AP.

Masové střelby, které jejich pachatelé provádějí z různých motivací, jsou ve Spojených státech takřka každodenním úkazem. Americký prezident Joe Biden ve svém úterním projevu znovu vyzval Kongres k přijetí zákazu útočných pušek se zásobníky o velké kapacitě. Právo nosit střelnou zbraň je zakotvené v Ústavě Spojených států a debata o nošení a prodeji zbraní je v USA citlivým politickým tématem.