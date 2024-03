Svět bije na poplach. Situace v Pásmu Gazy začíná být nezvladatelná

Po pěti měsících krize v Pásmu Gazy je 100 procent lidí vystaveno potravinové nejistotě, upozornili Borrell a Lenarčič. Na severu čelí hrozícímu hladomoru 70 procent lidí a ve střední a jižní části je polovina obyvatelstva vystavena potravinové nejistotě. Podle předpokladů IPC se situace zanedlouho rychle zhorší a hladomor pravděpodobně zasáhne i jih Pásma Gazy.

"Tohle je bezprecedentní. Žádná analýza IPC nikdy nikde na světě nezaznamenala takovou úroveň potravinové nejistoty. Úroveň akutní podvýživy od poslední zprávy stoupá alarmujícím tempem a už nyní jsme svědky úmrtí dětí v důsledku hladovění," uvádí se ve společné zprávě .

Oba představitelé EK zdůraznili, že hlad nelze použít jako "válečnou zbraň" . Podle nich jde o katastrofu způsobenou člověkem. "V důsledku konfliktu už zemřelo více než 30.000 lidí, velkou část z nich tvoří děti, a počet obětí může rapidně vzrůst v důsledku hladu nebo nemocí. Je naprosto nezbytné jednat," uvedli Borrell a Lenarčič.

Podle jejich slov EU zkoumá všechny možné způsoby poskytování pomoci včetně leteckých výsadků a námořních koridorů. Ty však nenahrazují nejúčinnější řešení – úplné a bezpodmínečné otevření přístupu pomoci po souši a otevření dalších přístupových tras.

"Vyzýváme Izrael, aby umožnil volný, neomezený a bezpečný humanitární přístup všem lidem v nouzi," uvádí se ve výzvě představitelů EK. Izrael také žádají, aby spolupracoval s Úřadem OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) a jinými agenturami OSN a dalšími humanitárními aktéry.

Vážná omezení dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy spolu s vojenskou ofenzívou Izraele lze navíc považovat za válečný zločin a posuzovat by to měly mezinárodní soudy, tvrdí Türk.

"Rozsah pokračujících izraelských omezení pro vstup pomoci do Gazy spolu se způsobem, jakým pokračuje v nepřátelských akcích, se může rovnat používání hladu jako válečné metody, což je válečný zločin," uvedl Türk.

OSN varovala před hrozícím hladomorem v Pásmu Gazy, protože v zoufalé situaci se tam nachází přibližně 1,1 milionu lidí. Türk vyzval kompetentní osoby a oganizace, aby vytvářely na Izrael tlak. "Musí trvat na tom, aby Izrael jednal a umožnil nerušený vstup a distribuci potřebné humanitární pomoci a zboží," dodal.

Na to, že všichni obyvatelé Pásma Gazy čelí akutnímu nedostatku potravin, upozornil v úterý i ministr zahraničí Antony Blinken. "Podle nejrespektovanějšího měřidla je 100 procent obyvatel Pásma Gazy vystaveno akutnímu nedostatku potravin. Je to poprvé, co byla takto klasifikována celá populace," řekl Blinken během návštěvy Filipín.