Každý telefonát s Trumpem byl událostí. Úředníci a poradci se scházeli ve speciálně zabezpečených místnostech, aby sledovali, jak premiér čelí jeho impulzivnímu stylu. Během těchto hovorů často mizela připravená agenda. Místo ní se Trump zaměřoval na své oblíbené téma – od golfu přes větrné turbíny až po otázky spojené se Skotskem a jeho golfovými hřišti. Často dokonce zmiňoval i zdravotní stav královny Alžběty II., což u některých britských ministrů vzbuzovalo údiv.

Pro britské premiéry byla klíčová schopnost rychle reagovat, být přímočarý a srozumitelný. Zkušenosti ukazují, že úspěšná komunikace s Trumpem znamenala omezit se na jeden nebo dva požadavky a počítat s tím, že ne vše proběhne podle plánu.

Theresa May, známá svou formálností, často narážela na Trumpovu přímočarost a neformální přístup. Podle bývalých úředníků ji Trump během hovorů „absolutně převálcoval“ a často ji zaskočil svými požadavky a názory. Na druhé straně Boris Johnson dokázal využít svého charismatu a lichotek, aby si s Trumpem vytvořil relativně přátelský vztah, přestože ho v soukromí údajně považoval za „vulgárního a poněkud hloupého“. Johnson dokonce komunikoval přímo s Trumpovými poradci přes WhatsApp a byl ochoten přizpůsobit se jeho požadavkům, i když ne vždy úspěšně, například při snaze přesvědčit Trumpa, aby povolil čínské Huawei budovat britskou 5G síť.

Pro současného britského premiéra Keira Starmera představuje komunikace s Trumpem výzvu. Starmer, známý svou precizností a zaměřením na pravidla, stojí proti nevyzpytatelnému a impulsivnímu lídrovi. Navíc musí řešit i politické napětí mezi Spojenými státy a jeho Labouristickou stranou, která byla v minulosti kritická vůči Trumpově politice.

Starmerův první telefonát s Trumpem bude klíčový. Podle bývalých úředníků se Trump během těchto rozhovorů často snaží testovat své protějšky, zjistit jejich slabiny a nastavit tón budoucí spolupráce. Starmer bude muset být připraven na to, že Trumpova témata se mohou rychle změnit a že rozhovor může snadno sklouznout k neformálním diskuzím o jeho golfových hřištích nebo větrných turbínách.

Jedním z klíčových doporučení bývalých úředníků je studium Trumpovy knihy „The Art of the Deal“. Trump se vidí jako hlavní vyjednavač a často ignoruje tradiční diplomatické protokoly. Pro úspěch ve vztazích s Trumpem je důležité mít pravidelný osobní kontakt, protože jeho poradci často nevědí, co má skutečně na mysli.

Přestože se Starmer snaží zaujmout pragmatický a diplomatický přístup, Trumpův styl může jeho plány snadno narušit. Například během minulých rozhovorů Trump neváhal zveřejnit citlivé informace nebo veřejně zkritizovat britské rozhodnutí. To zdůrazňuje potřebu připravenosti a schopnosti rychle reagovat.

Pokud vše ostatní selže, bývalí úředníci doporučují zaměřit se na jednoduchá témata, která Trumpa zajímají. Například znalost jeho golfových hřišť ve Skotsku může výrazně usnadnit průběh rozhovoru. Respekt a připravenost na nečekané odbočky jsou klíčové.

Starmer má před sebou nelehký úkol. Ve světě, kde se diplomacie stále více přizpůsobuje Trumpovu stylu, bude muset najít rovnováhu mezi svým důrazem na pravidla a schopností přizpůsobit se nevyzpytatelnému partnerovi. Jak ukazuje historie, zvládnutí tohoto „telefonátu přežití“ může mít zásadní dopad na britsko-americké vztahy.