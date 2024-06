Tlak migrantů na polsko-běloruské hranici se od loňského roku zdvojnásobil

"Oba režimy je cynicky využívají jako nástroj útoku na Polsko," řekl Siemoniak pro Polský rozhlas.

V pondělí večer jeden z pracovníků polské pohraniční stráže utrpěl zranění, když ho agresivní dav lidí na druhé straně hranice udeřil dřevěným polenem. Incident se stal nedaleko obce Bialowieża poblíž hranice s Běloruskem. Zraněný strážce byl hospitalizován a je mimo ohrožení života, oznámila pohraniční stráž.

Ministr informoval o nadcházejících změnách. "Budou nasazeny jednotky pořádkové policie a pohraniční stráž a vojáci budou vycvičeni ke zvládání agresivních davů. Nedovolíme, aby se polští vojáci stali terčem brutálních aktů agrese," uvedl Siemoniak.

Minulé úterý migrant, který se pokoušel překročit hranici z Běloruska do Polska, pobodal polského vojáka, který byl po útoku ve vážném stavu.

Počet pokusů o nelegální překročení hranic z Běloruska do Polska v posledních měsících vzrostl, přičemž agentura AP uvádí až 400 pokusů denně.

Polská hraniční stráž kritizuje rostoucí agresivní chování některých migrantů na běloruské straně. Na internetu zveřejnila videa, kde někteří z nich házejí zpoza plotu na polské vojáky kameny, polena a dokonce hořící dřevo.

EU již několik let obviňuje autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že využívá migraci jako zbraň a láká lidi do své země, aby našli snazší vstup do Unie než přes nebezpečnější trasy přes Středozemní moře.