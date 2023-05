Třináctiletý chlapec zabil ve škole v Bělehradě devět lidí, nebude trestně stíhán. Další útok v Berlíně

Žák sedmé třídy vešel kolem 08:00 do budovy školy v centru Bělehradu a začal střílet po svých vrstevnících, popisuje ruská tisková agentura TASS. Zbraň vytáhl ve třídě, vše trvalo několik minut, píše B92.

"Viděla jsem děti, jak běží ven ze školy a křičí. Přišli rodiče, panikařili. Slyšela jsem tři výstřely," popsala podle televize RTS dívka, která navštěvuje střední školu sousedící se školním zařízením, kde se střílelo.

Policisté v přilbách a v neprůstřelných vestách okolí školy, která se nachází ve čtvrti Vračar, uzavřeli.

Podle dostupných informací několik žáků a také jedna z učitelek utrpěli zranění. Jedno ze zraněných dětí je v ohrožení života a lékaři ho operují, uvedl Tanjug. Dřívější informace hovořily o mrtvém členovi ochranky a několika zraněných.

Střelby do lidí jsou v Srbsku, které má velmi přísné zákony ohledně držení zbraní, poměrně vzácné, poznamenal Reuters. Západní Balkán je však podle ní po válkách v 90. letech minulého století zaplaven statisíci nelegálně držených zbraní. Srbské úřady vydaly několik amnestií pro jejich majitele, aby tyto zbraně odevzdali nebo registrovali.

Útočník z bělehradské školy nemůže být trestně stíhán kvůli nízkému věku

Chlapec, který je podezřelý z toho, že dnes v bělehradské škole zastřelil devět lidí, nemůže být trestně stíhán kvůli svému nízkému věku. Podle stanice RTS to uvedla srbská prokuratura. Policie zadržela otce, jehož zbraň chlapec zřejmě při útoku použil.

Státní zastupitelství v Bělehradě dnes oznámilo, že podle srbských zákonů nemůže být podezřelý 13letý chlapec za svůj čin trestně odpovědný, neboť nedosáhl zákonem stanoveného věku 14 let. Podle původních informací chlapec již dovršil 14 let.

"Nezletilým od 14 do 16 let mohou být uložena výchovná opatření a pouze starším nezletilým ve věku od 16 do 18 let se ukládají sankce, tedy takzvané vězení pro mladistvé, které může trvat do pěti let, výjimečně do deseti let," řekl stanici RTS člen vedení nejvyššího státního zastupitelství Goran Ilić, podle nějž osoby mladší 14 let podle srbských zákonů trestat nelze.

Na školním dvoře v Berlíně útočník vážně zranil dvě školačky

Útočník dnes napadl na dvoře školy v berlínské části Neukölln dvě dívky. Jedna z nich utrpěla zranění, která ji ohrožují na životě, a také druhá byla zraněna vážně. Vyplývá to z policejních informací, které přinesla agentura DPA. Pravděpodobný pachatel byl zadržen nedaleko místa činu. Podrobnosti k okolnostem činu policie nesdělila.

Napadeny byly školačky ve věku sedm a osm let. Podle informací deníku B.Z. byly pobodány. Policie dostala hlášení v 15:17. Pachatel podle listu na policii počkal. Děti byly převezeny do nemocnice, případ vyšetřuje oddělení vražd.

Napadení se odehrálo na dvoře základní školy, která je součástí evangelické školy v Neuköllnu. Školní budova byla evakuována, okolí uzavřela policie.

Podle DPA odpoledne před školním areálem stálo několik sanitek, policejních vozů a policistů v helmách. Rodiče si děti odvedli z družiny.