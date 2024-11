Trump není jen noční můrou vědců. Ohrožuje i fungování americké armády, varují experti

Podle Brendana Owense, asistenta ministra obrany pro energetiku, by tento posun byl vážnou chybou, kterou by mohla v době války využít Čína nebo Rusko. Projekt 2025, politický plán pro Trumpovo potenciální nové prezidentské období od konzervativní nadace Heritage Foundation, obsahuje návrh na rozpuštění NOAA a privatizaci či převedení některých jejích funkcí na státní a lokální vlády. Tento plán by způsobil "slepé místo" ve schopnosti armády informovat velitele o aktuálních rizicích.

Owens pro Defense One zdůraznil, že NOAA, která provozuje 18 satelitů sledujících atmosférické jevy, hraje klíčovou roli při podpoře amerických vojenských operací. Bez těchto satelitů by armáda přišla o možnost sledovat vývoj počasí, což by výrazně omezilo plánování a provádění vojenských akcí.

To potvrzuje také Erin Sikorsky z Centra pro klima a bezpečnost, podle níž by tento krok zvýšil riziko, že by například Čína získala v předpovědi počasí výhodu, což by mohlo mít negativní důsledky pro vojenskou strategii USA.

Vojenské operace totiž dlouhodobě spoléhají na kvalitní meteorologické informace. Klíčovým příkladem je slavná invaze spojenců na Den D, kdy američtí a britští předpovídači analyzovali fronty vzdušných hmot a určili krátké okno příznivého počasí, zatímco německá strana takové informace neměla.

V současné době Pentagon používá nástroje, jako je DCAT (Defense Department Climate Assessment Tool), které armádě pomáhají posoudit klimatické dopady na její operace. Pokud by NOAA přestala poskytovat potřebná data, DCAT by tím výrazně utrpěl a omezilo by to jeho schopnost efektivního rozhodování.

Kromě toho Pentagon v posledních letech pracuje na snížení závislosti na fosilních palivech. V rámci tohoto úsilí se testují elektrická vozidla a zkoumají se možnosti využití jaderné energie pro vojenské základny.

Owens považuje tento vývoj za klíčový pro budoucí vojenské operace. Přechod na obnovitelné zdroje by totiž mohl zvýšit energetickou nezávislost a udržitelnost vojenských operací, což je důležité v krizových situacích.

Nicméně mnoho z těchto snah je ohroženo kvůli Trumpově skeptickému postoji k ekologickým technologiím v armádě. Owens se obává, že pokud armáda neudrží tlak na modernizaci, mnoho projektů v oblasti ekologických technologií by mohlo být pozastaveno.

Navzdory Trumpovým výhradám k elektrickým vozidlům v armádě je Owens přesvědčen, že praktické výhody by mohly být dostatečně přesvědčivé, aby vedly k jejich pokračujícímu využívání.

Owens doufá, že vojenské vedení bude nadále podporovat program elektrických vozidel a ukáže, že tato technologie pomáhá v krizových situacích a poskytuje strategickou výhodu.