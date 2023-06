Trump přichází o spojence? Pence se vyjádřil k obviněním

"Přečetl jsem si obžalobu a jsou to velmi vážná obvinění. Nemůžu hájit, co je tam uvedené, ale prezident má právo na soud. Nechci to hodnotit, dokud nebude mít šanci reagovat," řekl serveru Wall Street Journal Pence.

Trump v úterý u soudu v Miami prohlásil, že se cítí být nevinný ve všech 37 bodech federální obžaloby. Uvedla to agentura Reuters s tím, že prohlášení formálně přečetl jeho právník, zatímco Trump sedí v soudní síni se založenýma rukama.

Bývalý prezident USA čelí v pátek zveřejněné federální obžalobě celkem 37 bodům, včetně 31 bodů z úmyslného zadržování informací o národní obraně. Nejzávažnější z nich shrnula stanice CNN: "Kromě obvinění ze záměrného zadržování informací národní obrany je bývalý prezident obviněn po jednom bodu obžaloby za spiknutí za účelem maření výkonu spravedlnosti, zatajení dokumentu nebo záznamu, korupčního zatajení dokumentu nebo záznamu, zatajení dokumentu v rámci federálního vyšetřování, plánu zatajení a nepravdivých prohlášení."

Určité dokumenty měly podle CNN nejvyšší stupeň utajení. Některé z nich byly natolik citlivé, že podle obžaloby vyžadovaly zvláštní zacházení. Patří mezi ně mimo jiné dokument nalezený v jeho floridském letovisku Mar-a-Lago, který byl klasifikován jako přísně tajný a datován na červen 2020. Týkal se jaderných kapacit cizí země, uvádí obžaloba.

V problémech je také bývalý poradce Donalda Trumpa Walt Nauta, kterého obžalovali spolu s ním. "Lhal vyšetřovatelům, když byl v květnu 2022 vyslýchán FBI v rámci vyšetřování nakládání s tajnými dokumenty bývalého prezidenta," tvrdí prokurátoři. Nauta tvrdil, že o dokumentech nevěděl, dokud Trump nedoručil roku 2022 15 krabic do Národního archivu. Podle žalobce je ale sám pomáhal do skladu Trumpovy rezidence přemístit.

FBI zabavila v jeho kanceláři 27 dokumentů, z nich šest bylo označeno jako přísně tajné, 18 tajné a tři jako důvěrné. Dalších 75 dokumentů zabavili agenti ve floridském sídle. Z těchto 11 neslo označení přísně tajné, 36 tajné a 28 důvěrné.

Zvláštní právní zástupce Jack Smith podle CNN tvrdí, že jeho úřad bude usilovat o „rychlý soudní proces“. "Je pro mě velmi důležité poznamenat, že obžalovaní v tomto případě musí být považováni za nevinné, dokud jim soud neprokáže vinu nade vší pochybnost. Za tímto účelem bude můj úřad usilovat o rychlý soudní proces v souladu s veřejným zájmem a právy obviněných," upozornil Smith.