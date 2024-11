Trump se blíží ke dvěma stovkám volitelů, Harrisová nemá ještě ani sto

Volitelů má tři a půl hodiny po uzavření prvních volebních místností na kontě více Trump než Harrisová. Podle projekcí CNN získal nejprve státy Indiana (11 volitelů) a Kentucky (8). Harrisová měla hodinu a půl po zavření prvních místností podle projekcí získat tři volitele ve Vermontu. O pár minut později projekce přiřkly Trumpovi další 4 volitele ze Západní Virginie.

Dvě hodiny po uzavření prvních volebních místností měla Harrisová téměř 8 milionů hlasů, zatímco Trump o milion více. Na počet volitelů ale podle projekcí vedl se ziskem 90 oproti 27 u Harrisové.

K výše uvedeným si přičetl Trump 30 volitelů z Floridy, 11 z Tennessee, 9 z Alabamy, 7 z Oklahomy a 10 z Missouri. Harrisová si naopak podle projekcí připočítala 10 volitelů za Maryland, 3 volitele za DC (District of Columbia) a 11 volitelů za Massachusetts.

Dvě a půl hodiny po uzavření prvních volebních místností měl Trump na kontě už 105 volitelů. Podle projekcí získal 9 dalších za Jižní Karolínu a 6 za Arkansas. O půl hodiny později projekce přiřkly Trumpovi 3 volitele z Wyomingu a stejný počet z Jižní a Severní Dakoty.

Dalších 40 volitelů by měl získat v Texasu, naopak Harissová si zajistila 22 volitelů za Illinois a Delaware a 28 volitelů za New York. 14 volitelů pak získala za New Jersey. Tři a půl hodiny po uzavření prvních volebních místností tak měla Harrisová na kontě 99 volitelů, zatímco Trump si po predikované výhře Ohiu připsal 178 volitelů.

Počty volitelů jsou důležitější než samotné počty hlasů, které nejsou tak průkazné. Navíc se předpokládalo, že sčítání výsledků bude zpočátku dominovat republikánský kandidát. Jeho demokratická protivnice začne náskok stahovat až v nadcházejících hodinách.

Fenomen, který je nazýván „červená fata morgána“ nebo „modrý posun“, popisuje situaci, kdy se počáteční vedení republikánského kandidáta po uzavření volebních místností ztratí, jakmile jsou započítány korespondenční hlasy, jejichž součet se započítá později.

Tento jev se stal známým po volbách v roce 2020, kdy počítání korespondenčních hlasů ve státech jako Georgia nebo Pensylvánie prodlužovalo výsledky voleb i o několik dní. Bývalý prezident Donald Trump na tento jev poukazoval při šíření nepravdivých tvrzení o volebních podvodech, přičemž realita spočívá v různých pravidlech o tom, kdy mohou být korespondenční hlasy započítány.