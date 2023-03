Trump se podílel na nahrávce mužů, kteří sedí ve vězení za útok na Kapitol

Mužský pěvecký sbor označovaný jako J6 Prison Choir (vězeňský sbor 6. ledna) z washingtonské věznice v nahrávce nazvané "Justice for All" (Spravedlnost pro všechny) zpívá americkou hymnu The Star-Spangled Banner (Hvězdami posetý prapor). V části nahrávky Trump recituje slib věrnosti vlajce Spojených států. Na konci písně vězni skandují "USA, USA, USA".

Trump přísahu nahrál nedávno ve svém floridském sídle Mar-a-Lago poté, co jej o to požádala skupina, která podporuje rodiny lidi uvězněných v souvislosti s událostmi z 6. ledna 2021, píše CNN s odkazem na dva informované zdroje.

Právě se přehrává: J6 Prison Choir - Justice for All J6 Prison Choir - Justice for All Video: YouTube

O některých podrobnostech kolem nahrávky, která byla zveřejněna v pátek na platformách Apple Music, Spotify a YouTube, tedy den před Trumpovým projevem na politické konferenci CPAC, informoval jako první časopis Forbes.

Poradce Trumpovy kampaně řekl CNN, že zapojení bývalého prezidenta do tvorby písně jeho prezidentská kampaň neiniciovala. "S kampaní to nemá nic společného," uvedl poradce.

Trump opakovaně vyjádřil soucit lidmi, kteří byli uvězněni kvůli podílu na výtržnostech z 6. ledna 2021. Před svým listopadovým oznámením, že se hodlá potřetí ucházet o Bílý dům, prohlásil, že pokud bude opět kandidovat na prezidenta a zvítězí, tak bude "velmi vážně" uvažovat o úplném omilostnění lidí, kteří tehdy vnikli do Kapitolu.

K 6. únoru bylo podle informací amerického ministerstva spravedlnosti pro podezření z účasti na nepokojích z 6. ledna zatčeno více než 985 osob, přičemž přibližně 500 obžalovaných přiznalo vinu.

Nepokoje v sídle Kongresu v lednu 2021 vypukly ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou komor k výsledkům prezidentské volby. V té Trump nedokázal obhájit svůj mandát, porážku v souboji s demokratem Joem Bidenem ale neuznal a volby neustále označuje za zmanipulované. S projevem v tomto duchu vystoupil i těsně předtím, než tisíce jeho příznivců vtrhly do areálu Kapitolu. Události si nakonec vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných.