Trump tvrdí, že o desítkách milionů dolarů od Muska nevěděl

"S elektrickými auty pro všechny nesouhlasím," řekl Trump podle CNBC v rozhovoru pro stanici Fox News. "Lidé chtějí mít možnost výběru, což zahrnuje i elektrická auta," dodal.

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena schválila na jaře nová klimatická pravidla, podle kterých by v roce 2032 měly elektromobily tvořit 56 procent nových aut na americkém trhu, zatímco auta se spalovacím motorem by měla tvořit pouze 29 procent, zbytek by připadal na hybridy.

Musk se nedávno vyjádřil pozitivně o Trumpově kandidatuře, avšak popřel zprávy, že mu slíbil finanční dar ve výši 45 milionů dolarů.

Miliardář přiznal, že přispívá skupině America PAC, která přesvědčuje potenciální voliče, aby se zaregistrovali a hlasovali předem prostřednictvím pošty, zejména v nerozhodnutých státech.

"Dávám nějaké příspěvky America PAC, ale je to mnohem méně, přičemž klíčovou hodnotou PAC je podpora meritokracie a svobody jednotlivce. Republikáni jsou většinou - i když ne úplně - na straně zásluhovosti a svobody," prohlásil Musk tento týden v pořadu Jordana Petersona.