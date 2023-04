Trump u soudu v New Yorku čelí nejméně jednomu obvinění z těžkého zločinu

Pravidelné valorizace důchodů by dál měly plně zohledňovat inflaci. Novinářům to dnes po jednání s odboráři o změnách penzijního systému řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Návrh novely s úpravou růstu penzí předloží do dvou týdnů.