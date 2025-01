Trumpovy nároky na Grónsko pobouřily svět. Exministr před Trumpem couvá, Rusko zavírá oči

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko bedlivě sleduje vývoj situace, protože Arktida je klíčovou oblastí jeho národních a strategických zájmů. Peskov zdůraznil, že Rusko usiluje o zachování míru a stability v regionu. Podobně i vedoucí představitelé Evropské unie, včetně šéfky zahraniční politiky Kaji Kallas, upozornili na nutnost respektovat územní integritu a suverenitu Grónska. Německý kancléř Olaf Scholz varoval, že "hranice nesmí být měněny silou".

Dánská premiérka Mette Frederiksen odmítla jakoukoliv možnost prodeje Grónska a označila myšlenku za absurdní. Grónský premiér Múte Egede, který usiluje o větší autonomii svého území, podle BBC prohlásil, že budoucnost Grónska leží výhradně v rukou jeho obyvatel. Přesto je Grónsko stále silně ekonomicky závislé na dánských subvencích.

Grónsko, ležící na strategické arktické křižovatce, má nejen významné vojenské, ale i ekonomické zdroje, včetně nerostného bohatství a nevyužitých zásob ropy. USA mají na Grónsku již nyní vojenské základny, například strategicky důležitou základnu Thule. Trumpova administrativa navíc zdůrazňuje význam Arktidy jako klíčového regionu, kde rostou snahy Ruska o posílení svého vlivu.

Trumpovy výroky o "uměle nakreslených hranicích" s Kanadou a o potřebě zajištění americké dominance v západní hemisféře vyvolaly obavy z možného napětí mezi NATO spojenci. Spojené státy, Dánsko a Kanada jsou členy aliance, avšak Trumpovy plány na získání Grónska ohrožují dosavadní soudržnost.

Odcházející americký ministr zahraničí Antony Blinken se snažil situaci uklidnit a označil Trumpovu ideu za "neproveditelnou". Britský ministr zahraničí David Lammy pak přiznal, že Trumpova rétorika může být destabilizující, ale snažil se její význam bagatelizovat.

Bývalý grónský ministr zahraničí Pele Broberg navrhl možnost dohody o volném sdružení s USA, která by Grónsku zajistila nezávislost, zatímco Spojené státy by převzaly odpovědnost za jeho obranu. Podle Broberga by to umožnilo Grónsku udržet si bezpečnost v rámci severoamerického regionu, aniž by bylo militarizováno.

Trumpovy výroky poukázaly na geopolitickou důležitost Grónska, ale zároveň odhalily křehkost mezinárodních vztahů v oblasti Arktidy. Budoucí americká politika v regionu bude muset čelit nejen reakcím spojenců, ale i soupeřům, jako je Rusko, které zůstává odhodlané posílit svou přítomnost v této strategicky klíčové oblasti.