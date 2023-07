U Palerma hoří, letiště je mimo provoz. Itálie zažívá vedra i jiné extrémy

Letiště v Palermu bylo uzavřeno kvůli probíhajícímu hasičskému zásahu, který omezil i místní automobilovou a vlakovou dopravu. Už v minulém týdnu bylo na ostrově mimo provoz letiště v Catanii, kde hořel terminál. Nyní je sice opět otevřené, ale počet letů je stále omezený, uvedla TVP.

Na některých místech na východě Sicílie dosáhly v pondělí teploty 47,6 stupně Celsia. Přiblížily se tak zde dosaženému evropskému rekordu 48,8 stupně, který tu meteorologové naměřili před dvěma lety. Palermo a Catania nechybí mezi šestnácti městy, pro něž dnes platí červená výstraha před vysokými teplotami.

Mezitím v noci udeřila na severu Itálie bouře, která v Miláně poškozovala střechy a kácela stromy, čímž způsobila komplikace v osobní i hromadné dopravě. Dvě ženy zemřely v provinciích Monza a Brescia po pádu stromů.

Kroupy dokonce poškodily letoun amerických aerolinek Delta, který vzlétl z milánského letiště Malpensa a měl namířeno do New Yorku. Do cíle ale nedorazil, musel nouzově přistát v Římě.