Ukrajinci tvrdí, že zasáhli ruské velitelské pozice na Krymu. Místní potvrdili útok

K zásahu došlo kolem 15. hodiny místního času, uvedla agentura Ukrinform na základě vyjádření úřadu strategické komunikace ukrajinského generálního štábu.

Zástupce místní správy Michail Razvožajev podle TASS napsal na telegramu, že jedna osoba při ukrajinském útoku utrpěla zranění. Už předtím Razvožajev uvedl, že protivzdušná obrana se snaží zničit značný počet cílů na nebi nad Sevastopolem. Trosky podle něj zasáhly rezidenční budovu ve městě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním rozhovoru pro The Economist odhadl, že Krym bude letos těžištěm konfliktu. Kyjev by anektovaný poloostrov rád izoloval, naznačil lídr napadené země.

"Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska. Podle Zelenského ale bude záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který Krym spojuje s ruskou pevninou.