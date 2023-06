Ukrajinská SBU zveřejnila odposlech, na kterém se Rusové přiznávají ke zničení Kachovské přehrady

Ukrajinská SBU zveřejnila informaci o zachycení komunikace telefonické mezi ruskými okupanty. Údajně v ní uvádí, že chtěli vydírat Ukrajinu vyhozením přehrady do povětří a zinscenovali způsobenou katastrofu.

"Oni (Ukrajinci) tam nejsou. Je tam naše sabotážní skupina. Chtěli je přehradou zastrašit. Nešlo to podle plánu, ale stalo se víc, než plánovali," tvrdí v zachyceném hovoru blíže neupřesnění ruští vojáci.

Podle SBU také popisují důsledky této katastrofy, jako je stoupající hladina vody, zaplavené území a jeho zničení. Jeden z mužů v hovoru také popsal, jak se situace prezentuje v ruských médiích. "Včera bylo v televizi video, stojí tam voják se zahaleným obličejem v uniformě, a tvrdí, že tam žádné záplavy nejsou, že lidi tam normálně žijí. Ale za ním je okno a tam je vidět, že tam je moře."

K protržení přehrady došlo následkem výbuchu v úterý v časných ranních hodinách. Rusko a Ukrajina se ze zničení Kachovské přehrady a vodní elektrárny navzájem obviňují. Povodeň způsobená zničením Kachovské přehrady ohrožuje desítky tisíc lidí, na místě probíhají evakuace a tisíce domů byly odplaveny.

Záběry z dronů prezentované agenturou AP, které ukazují zhroucení ukrajinské přehrady a zatopení okolních vesnic, ale nepodporují ruské tvrzení o útoku shora. Podle Kremlu přehradu zničilo ukrajinské ostřelování, Kyjev ale tvrdí, že přehradu s elektrárnou zničily ruské jednotky výbuchem ve strojovně.

Agentura uvádí, že ačkoliv je převážná část samotné přehrady je ponořená pod vodou, její části, které jsou stále viditelné, nenesou žádné stopy po spáleninách nebo jizvy po šrapnelech typické pro bombardování, z jehož provedení Rusko obvinilo Ukrajinu.

Od té doby hladina vody v Kachovské přehradě v důsledku zničení hráze klesla o několik metrů. Také se zhoršuje poškození přelivné hráze a zemní vložky mezi staniční budovou a stavidlem. Telegramový účet vodohospodářské státní společnosti Ukrhydroenergo upozornil na nebezpečné chemické a jiné infekční látky, které se uvolňují ze hřbitovů, toalet a skládek: "Mohou se dostat do studní a otevřených vod v oblasti zaplavené Rusy po výbuchu vodní elektrárny Kachovka."

Hladina v zaplavených oblastech se má během následujících dnů ustálit. "Zatím neznáme plný rozsah škod. Nádraží, silnice a železniční přejezdy jsou zničené. Jedná se o složité hydroelektrické zařízení, které musí být po odbahnění co nejdříve obnoveno. Již nyní pracujeme na možnostech výstavby stanice," přiblížil generální ředitel společnosti Ihor Syrota možnou budoucí obnovu přehradní hráze.

Kritická situace je i na levém břehu Dněpru, který okupuje Rusko. OSN souhlasila s nasazením humanitárních pracovníků na pomoc při záplavách v Chersonské oblasti, pokud Rusko umožní bezpečný přístup, uvedl server SkyNews. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle serveru The Guardian pak naléhavě poslala nouzové zásoby do částí Ukrajiny zasažených povodněmi.