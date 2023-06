Uprchlík z Ukrajiny vyhrál téměř 12 milionů korun v loterii

Mluvčí belgické loterie Joke Vermoereová řekla, že mladý Ukrajinec prožívá smíšené pocity poté, co vyhrál ve stírací loterii. Zatímco se těší z výhry, jeho myšlenky jsou stále upřeny k situaci na Ukrajině.

„Je náročné být šťastný při tom všem, co se děje v jeho vlasti,“ řekla mluvčí.

Ukrajinci se podařilo vyhrát se stíracím losem, který si ještě v květnu za pět eur koupil na čerpací stanici.

Belgická státní loterie se zdržela poskytnutí podrobnějších informací o výhercích, avšak potvrdila, že mladý Ukrajinec je ve věku od 18 do 24 let a již jeden rok žije v Bruselu. Stejně jako ostatní výherci, kteří vyhrávají částky vyšší než 100 000 eur, byl i on pozván do centrály Belgické státní loterie v Bruselu, kde si může vyzvednout svou výhru.

Podle zprávy agentury AFP mladík plánuje využít peníze z výhry k pomoci svým spoluobčanům a obnově Ukrajiny. Před tím, než se pustí do realizace svých plánů, však chce nejprve oslavit svou výhru společně s rodinou a přáteli, kteří mu pomohli při jeho usazení v Bruselu, jak uvedla loterie.

Výhra v loterii je v Belgii osvobozena od daně.