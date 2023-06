Úřady USA bez obvinění uzavřely vyšetřování Pence týkající se tajných dokumentů

S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala americká média. Vyšetřování začalo poté, co v lednu Penceův tým nahlásil nález vícero dokumentů s označením tajné v jeho domě ve státě Indiana.

Podle informací listu The New York Times (NYT) se viceprezident z administrativy někdejšího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o ukončení vyšetřování dozvěděl v dopise doručeném ve čtvrtek. Zpráva přišla necelý týden předtím, co se podle médií Pence chystá potvrdit svou kandidaturu na prezidenta a vstoupit do primárek Republikánské strany, jejichž favoritem je aktuálně Trump.

Pence opustil viceprezidentský post v lednu 2021 a o dva roky později jeho právník dopisem informoval Národní archiv Spojených států, že politik u sebe má "malý počet" dokumentů podléhajících utajení. Ty prý byly "nedopatřením zabaleny a přepraveny" na konci jeho a Trumpova úřadování.

Penceův domov pak prohledali agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), kteří našli další dokument s označením tajné. Po zhodnocení všech důkazů nicméně vyšetřovatelé právníkovi bývalého viceprezidenta napsali, že "žádná trestní obvinění nebudou požadována", píše NYT.

Agentura Reuters uvádí, že Národní archiv, který pečuje o citlivé materiály americké vlády, před několika měsíci vyzval bývalé prezidenty a viceprezidenty USA, aby se ujistili, že u sebe nemají dokumenty, které by měly být v rukách archivářů. Výzva přišla v reakci na zjištění, že množství materiálů s různým stupněm utajení si z Bílého domu odnesl na Floridu exprezident Trump. Citlivé dokumenty se pak našly také v bývalé kanceláři současné hlavy státu Joea Bidena, kterého nyní vyšetřuje tým zvláštního vyšetřovatele ministerstva spravedlnosti.

Zvláštní vyšetřovatel byl jmenován také v kauze Trumpa, který na rozdíl od Pence a Bidena s úřady plně nespolupracoval a opakovaně odmítl vydat všechny citlivé materiály, které měl ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago. FBI tam nakonec loni v létě provedla prohlídku a zajistila dokumenty se stupni utajení důvěrné, tajné a přísně tajné. Trump jakékoli pochybení odmítá, jakkoli americký zákon o "prezidentských záznamech" stanoví, že všechny vládní záznamy měl při jeho odchodu z funkce převzít archiv.

Tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe na kauze pracuje několik měsíců a vyslechl řadu svědků včetně Trumpových právníků. Americká média ve čtvrtek přišla s informací, že federální prokurátoři mají k dispozici i zvukový záznam z léta 2021, na němž Trump přiznává, že si nechal utajovaný dokument Pentagonu o potenciálním útoku na Írán. Dnes televize CNN informovala, že vyšetřovatelé letos po odhalení nahrávky poslali Trumpovi výzvu k předání jakýchkoli materiálů v této souvislosti, ovšem exprezidentův tým daný dokument nenašel.