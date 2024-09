USA hýbe kauza kandidáta na guvernéra. Označil se za „černého nacistu“

Americká stanice CNN exkluzivně zjistila, že se kandidát na guvernéra Severní Karoliny označil na pornografických webových stránkách za „černého nacistu“ a vyjádřil podporu obnovení otroctví.

Robinson nyní působí jako viceguvernér tohoto státu a zjištění CNN popírá. O tomto politikovi je ale obecně známo, že se komentářům „sexuálního a oplzlého charakteru“ nevyhýbá.

Republikán zásadně narušil svou anonymitu tím, že na profilu na stránce Nude Africa využil celé své jméno a oficiální e-mailovou adresu.

Některé věci, které na těchto stránkách psal, vůbec nelze zveřejnit. Líčil například své vzrušení, když „jako čtrnáctiletý tajně šmíroval ženy ve veřejných sprchách v tělocvičně“.

„Přišel jsem na místo, které bylo slepé, ale byly přes něj dva velké kryty ventilace! Tak se stalo, že byl výhled na sprchy! Seděl jsem tam asi hodinu a sledoval, jak několik dívek přichází a sprchuje se,“ napsal.

„Druhý den ráno jsem šel šmírovat znovu. Ale potom jsem se vrátil, žebřík byl zamčený! Takže tyhle dva případy byly jediné, kdy jsem to mohl udělat! Ahhhhh vzpomínky!!!!,“ pokračoval.

Popisoval se také jako „perverzák“, který má rád „porno s transkami na holkách“.

Robinson tyto komentáře popřel. „Tohle nejsme my. Tohle nejsou naše slova. A není to nic, co by pro mě bylo charakteristické. Nebudu se zabývat detaily toho, jak to někdo vyrobil, těmi chlípnými bulvárními lžemi,“ řekl.

Zastala se ho i Republikánská strana. „Mark Robinson kategoricky popřel obvinění, která vznesla CNN, ale to nezabrání levici, aby se ho snažila démonizovat prostřednictvím osobních útoků,“ popsala podle amerického listu New York Times.

Republikánský kandidát na šéfa Bílého domu Donald Trump Robinsona podpořil už v březnu. „Je to Martin Luther King na steroidech,“ řekl.