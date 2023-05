V Guyaně hořela ubytovna plná studentů, 20 jich zemřelo

Požár vypukl v pondělí krátce po půlnoci a zachvátil ubytovnu střední školy, v níž studenty uvěznil.

Hasiči se snažili dostat oheň pod kontrolu, situaci ale komplikovaly špatné povětrnostní podmínky.

Požár si vyžádal dvě desítky mrtvých a několik zraněných. Evakuovaní studenti se nyní připravují na přesun do hlavního města Georgetownu, kde bylo zřízeno speciální centrum.



"Je to velká katastrofa. Je to hrozné, je to bolestivé," řekl guyanský prezident Irfaan Ali. "Vynakládáme veškeré úsilí, abychom poskytli plnou lékařskou podporu evakuovaným," uvedlo ve svém prohlášení tiskové oddělení vlády.