V Izraeli zemřel po útoku farmář. Srovnáme část Libanonu se zemí, varuje Netanjahu Hizballáh

Podle informací deníku Jerusalem Post Netanjahu přednesl své varování během návštěvy velitelství izraelské armády pro sektor Sever. Doprovázeli ho ministr obrany Joav Galant, náčelník štábu izraelské armády Hercl Halevi a velitel izraelských jednotek pro tento sektor Ori Gordin.

Netanjahu hrozí, že by části Libanonu mohly být srovnány se zemí, pokud Hizballáh bude pokračovat ve stupňování útoků na izraelské cíle. Podle něj by záběry na objekty ve válečně postiženém palestinském Pásmu Gazy mohly poskytnout představu o tom, jak by vypadal osud Libanonu v případě rozpoutání války ze strany Hizballáhu.

Netanjahu varoval, že pokud by Hizballáh zahájil totální válku, proměnil by Bejrút a jižní Libanon na oblast podobnou Gaze a Chán Júnis na jihu Pásma Gazy, což je považováno za baštu militantů z Hamasu.

V proslovu k izraelským vojákům Netanjahu zdůraznil odhodlání zvítězit a vyjádřil se nadějně o dosažení tohoto cíle s jejich pomocí. Jeho návštěva jednotek na severu Izraele proběhla v době pokračujících diplomatických snah o eliminaci ozbrojených incidentů v této oblasti, s cílem zabránit rozpoutání totální války, v níž by Izrael čelil hrozbě z obou front - jak na palestinských územích, tak v oblasti hranic s Libanonem.

Izrael se kromě vojenských střetů s palestinskou teroristickou organizací Hamás ostřeluje také na hrancích s Libanonem, kde čelí útoku hnutí Hizballáh. Jeho vznik se datuje do doby izraelské invaze do jižního Libanonu a stalo se významným hráčem v libanonské i regionální politice.

Hizballáh (také někdy psané jako Hezbollah) je šíitská militantní a politická organizace, která vznikla v Libanonu. Jejím názvem "Hizballáh" lze přeložit jako "Strana Boha" či "Strážce Lidu." Hizballáh byl založen v roce 1982 během izraelské invaze do jižního Libanonu a od té doby se stal významným hráčem v libanonské politice a regionálním konfliktu na Blízkém východě.

Hizballáh je známý svými blízkými vazbami na Írán a Sýrii a zastává radikální šíitský islámský ideál. Hlavními cíli Hizballáhu jsou boj proti Izraeli a podpora palestinského boje za osvobození, stejně jako prosazování šíitských zájmů a vlivu v Libanonu a regionu.

Hizballáh provozuje silné ozbrojené síly a má vlastní vojenské křídlo. V letech 2006 byl zapleten do konfliktu s Izraelem, který začal raketovými útoky na izraelské města a vedl k izraelské vojenské operaci v jižním Libanonu.

Politicky je Hizballáh zastoupen v libanonském parlamentu a má vlivnou pozici v zemi, což mu umožňuje bránit své zájmy a provádět svou agendu. Hizballáh má v Libanonu také rozsáhlou sociální síť a poskytuje různé sociální služby, což mu získalo podporu zejména mezi šíitskou komunitou.

Hizballáh byl v některých zemích označen za teroristickou organizaci kvůli svým vojenským operacím a útokům na izraelské a mezinárodní cíle. Jeho role v regionální geopolitice a vztahy s jinými státy a aktéry v regionu zůstávají zdrojem mezinárodního napětí a konfliktů na Blízkém východě.