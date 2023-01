V Kyjevě se rozezněl poplach, podle úřadů hrozí útok dronů

Ani dnešní rozsáhlé pátrání v Krkonoších po čtyřicetileté Janě Kovářové a jejím tříletém synovi z okresu Praha - západ výsledek nepřineslo. Od rána do setmění po nich v terénu, stejně jako v sobotu, pátralo na 80 policistů, hasičů a členů horské služby. Díky zlepšenému počasí policie do pátrání od 09:00 zhruba na pět hodin nasadila i vrtulník, který v sobotu kvůli silné mlze nešel použít. ČTK to řekla mluvčí hradecké krajské policie Iva Kormošová. Policie v pátrání podle ní pokračuje.