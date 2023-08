V Rakousku se pohřešuje mladý český vodák. Na Salze se s ním převrátila loď

Vodáci budou moci zřejmě plout po vybraných úsecích tuzemských řek až s půl promile alkoholu v krvi bez hrozby pokuty. Do novely zákona o vnitrozemské plavbě to dnes po rozsáhlé debatě zastánců a odpůrců vložila Sněmovna na návrh svého hospodářského výboru. Návrh musí ještě posoudit Senát. Návrh počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých plavidel. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.