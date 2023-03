Válka na Ukrajině má 461 známých dětských obětí. Skutečný počet bude vyšší

Rusové podle Suljalinové chtějí zničit Ukrajince jako národ a vytvořit podmínky, ve kterých nebude možné tvořit ukrajinskou identitu. Snaží se z ukrajinských dětí udělat ruské občany a patrioty, a to i při vyučování ve školách na okupovaných územích, míní. Je jim vštěpováno, že Ukrajina nemá svoji vlastní historii, že Rusko je garantem bezpečnosti v regionu a že nepřáteli jsou Severoatlantická aliance (NATO) a západní svět.

Existují také speciální programy, kdy se děti potkávají s ruskými vojáky. Cílem je glorifikovat tyto vojáky a válku jako takovou, řekla Suljalinová.

Podle Aleny Lunovové z lidskoprávní organizace ZMINA je jedním z nejrozšířenějších zločinů deportace civilistů z okupovaných území do Ruska. Jde podle ní o miliony lidí, kteří se nemohou vrátit domů či opustit Rusko a přesunout se do jiné země. Konkrétní číslo podle Lunovové není možné sdělit, neboť Ukrajina část hranice s Ruskem nekontroluje.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je v Rusku zaregistrováno 2,8 milionu Ukrajinců, ruská strana uvádí téměř dvojnásobek včetně stovek tisíc dětí, řekla Lunovová.

Celkem organizace podle ní zaznamenaly přes 70.000 válečných zločinů. Koalice se nyní zabývá mimo jiné tím, zda by se jimi měly později zabývat existující soudy na Ukrajině, nebo by měl být zřízen národní speciální tribunál, případně zda by bylo možné ustavit hybridní mechanismus.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) mnohokrát hovořil o tom, že Česko chce usilovat o vznik tribunálu pro stíhání válečných zločinů na Ukrajině. Vláda si bod začlenila i do aktualizovaného programového prohlášení.

Koalice ukrajinských organizací 5AM se snaží najít, shromáždit a uchovat důkazy o ruských válečných zločinech a porušování lidských práv na Ukrajině. Vznikla bezprostředně po ruské invazi loni v únoru. Zahrnuje celkem 31 neziskových organizací a čtyři experty na mezinárodní právo a lidská práva.