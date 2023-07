Válka na Ukrajině: Protivzdušná obrana zlikvidovala 36 raket, Ukrajinci jsou asi 50 kilometrů od Azovského moře

Během středy na Ukrajinu mířilo celkem 36 raket odpalovaných z osmi strategických bombardérů Tu-95MS, většinou působících nad Kaspickým mořem. „Střely vstoupily do ukrajinského vzdušného prostoru z jihovýchodu a mířily na západ, přičemž neustále měnily směr,“ píše ukrajinské letectvo na svém oficiálním telegramu .

Okolo sedmé hodiny večerní ruští letci ze stíhaček MiG-31K odpálili čtyři hypersonické střely Kinžal směrem na Chmelnickou oblast. „V důsledku bojových operací zničila ukrajinská protivzdušná obrana 36 vzdušných cílů,“ vyčíslilo letectvo. Mělo jít o sestřel tří hypersonických Kinžalů a 33 kusů balistických Kalibrů.

Rusové se bojí o Kerčský most

Pozdě večer ruská tisková agentura RIA Novosti informovala , že byl „provoz na Krymském mostě z Kerče na Kubáň zastaven“. Kolem čtvrteční sedmé hodiny ranní už měl provoz probíhat normálně v obou směrech. „Nedochází k žádným zácpám při průjezdu ke kontrolním bodům.“

Kerčský most je v současné chvíli terčem ukrajinských sil. „Oba ruské muniční sklady na dočasně okupovaném Krymu a most přes Kerčský průliv jsou oficiálními cíli ukrajinských ozbrojených sil,“ potvrdil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov během rozhovoru pro CNN . „Sníží to jejich schopnost bojovat proti nám a pomůže zachránit životy Ukrajinců,“ doplnil. Na jeho slova mimo jiné upozornila ukrajinská agentura Ukrinform .

Podle ministra je snaha zničit logistické cíle normální, aby „se zastavily možnosti získat více munice, více paliva, více potravin a tak dále“. „Proto proti nim použijeme tuto taktiku,“ podotkl.

Upozornil také, že Ukrajina plánuje odvetné útoky proti ruským lodím na Černém moři. „Máme na to kapacity. Máme zbraně, jako jsme to udělali s křižníkem Moskva, a pokud nás budou ohrožovat na Černém moři, budeme muset odpovědět,“ připustil.

Stovka Leopardů ve směru na Azovské moře

Ruskem dosazení představitelé ve středu podle listu NY Times uvedli, že ukrajinské síly zahájily významný útok jižně od města Orichiv v Záporožské oblasti. Toto město tvoří důležitý výchozí bod protiofenzívy Kyjeva, během níž se Ukrajinci snaží o vytlačení ruských sil z jihu a východu země. Informovaly o tom také EuroZprávy.cz .

Město Orichiv leží asi šedesát kilometrů od Azovského moře, jehož pobřeží ruské síly kontrolují. „Jižně od Orichivu probíhají prudké boje. Ukrajinci, kteří tam bojují, byli vycvičení v zahraničí a jsou vybaveni asi 100 tanky Leopard německé výroby a bojovými vozidly Bradley americké výroby,“ upřesnil Moskvou dosazený šéf okupovaných částí Záporožské oblasti Vladimir Rogov.

Tyto zprávy potvrdil také Ústav pro studium války (ISW) ve své ranní svodce. Ukrajinské síly podnikly masivní útok směrem na Robotyne, které leží asi deset kilometrů jižně od Orichivu. Podařilo se jim prolomit ruské obranné pozice na severovýchod od této osady, píše ISW.

Podle dostupných geolokačních záběrů se Ukrajincům podařilo prorazit frontové linie a postoupili asi 2,5 kilometrů jižně od současné frontové linie v okolí Robotyne. Ukázaly to ale vyřazená či opuštěná vozidla pěchoty Bradley a tank T-72. „Tento druh průnikového boje bude pro ukrajinské síly jednou z nejobtížnějších věcí, které mohou dosáhnout při snaze o hlubší průnik,“ upozornil institut.

„Přiblížili jsme se do Robotyne. Do samotné osady jsme zatím nevstoupili. Boje pokračují v zákopových pozicích před Robotyne,“ citovala americká CNN prohlášení 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády. Kromě toho Ukrajinci postupují směrem na Melitopol a Berďansk.

Ukrajinci směřují i na východ

„Na východě Ukrajiny postupujeme a upevňujeme své pozice v oblasti Staromajorska,“ doplnila náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová.

Ruské síly koncentrují boje do Luhanské a Doněcké oblasti. „Rusko se pokusilo zaútočit na ukrajinské síly v Kupjanském a Lymanském směru, ale Ukrajina stabilizovala situaci. Šlo o pokus Ruska odklonit kyjevské jednotky z oblasti Bachmutu,“ podotkla Maljarová. Její slova potvrdil generální štáb ukrajinské armády. „Rusko se pokusilo o útok ve směru na Lyman, ale ten byl zmařen,“ uvedl.

Podle ní Rusové „utrpěli obrovské ztráty na technice a personálu“ při pokusu obejít město Avdijivka. „Chtějí město obklíčit, ale bojí se do něj vstoupit, protože by zabředli do městských bojů s našimi obránci, takže se už několik měsíců snaží Avdijivku obejít. Dnes ráno se pokusili Avdijivku znovu obejít, ale utrpěli obrovské ztráty na technice a personálu.“