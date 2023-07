Válka se vrací do Ruska, jak řekl Zelenskyj. Dron tentokrát útočil na pobočku ministerstva

V pondělí ráno na území Ruské federace útočil další dron. Tentokrát zasáhl budovu tamní pobočky ministerstva vnitra v Brjanské oblasti. Ta se nachází na hranicích Ruska, Běloruska a Ukrajiny.

Potvrdil to gubernátor Alexandr Bogomaz. „Přes noc ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na Trubčevský region. Na budovu okresního odboru vnitřních věcí byl shozen bezpilotní letoun,“ citovala americká stanice CNN jeho prohlášení. „Ke ztrátám na životech nedošlo. Došlo ke zničení střechy a oken. Na místě nyní pracuji operační služby,“ doplnil Bogomaz.

Útok přišel poté, co ruské úřady v neděli oznámily sestřelení tří ukrajinských dronů při jejich snaze o zásah Moskvy. „Dnes v noci zaútočily ukrajinské bezpilotní prostředky. Fasády dvou administrativních budov byly lehce poškozeny,“ informoval starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Dohromady mělo jít o tři drony. Jeden z nich sestřelila protivzdušná obrana, zbylé dva armáda zneškodnila elektronickými bojovými prostředky. Úřady musely pozastavit provoz na moskevském letišti Vnukovo.

Během noci ze soboty na neděli ruská protivzdušná obrana navíc zlikvidovala až 25 dronů nad územím Krymského poloostrova anektovaného roku 2014. Šestnáct z nich měla zničit protiletadlová obrana fyzicky, zbytek opět elektronicky. Podle agentury TASS následně spadly do Černého moře.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti uvedl, že se „válka vrací do Ruska“. „Válka se postupně vrací na území Ruska – do jeho symbolického centra a na vojenské základny. Je to nezvratný, přirozený a naprosto spravedlivý proces,“ prohlásil. Ukrajina se podle něj stává silnější, ale zároveň se musí připravit na nové ruské útoky na energetickou infrastrukturu během zimy.

Svůj projev pronesl při návštěvě západoukrajinského města Ivano-Frankivsk. „Musíme si však být vědomi, že tak jako loni Rusové stále mohou tuto zimu útočit na náš energetický sektor a kriticky důležitá zařízení. V Ivano-Frankivsku se jednalo o přípravách na všechny možné scénáře.“