Vatikán se brání: Papež František nežádá Ukrajinu, aby se vzdala

V rozhovoru se Františka ptali na jeho postoj k diskusi mezi těmi, kteří tvrdí, že Ukrajina by se měla vzdát, protože nebyla schopna odrazit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo kroky nejsilnější strany. Novinář, který vedl rozhovor, v otázce použil výraz "bílá vlajka."

"Na jiném místě v rozhovoru se mluví o jiné situaci konfliktu, ale s odkazem na jakoukoli válečnou situaci, papež jasně řekl: 'Jednání nikdy nejsou kapitulací,'" řekl Bruni o rozhovoru Františka pro švýcarskou televizi RTS.

V rozhovoru se Buccella papeže ptá: "Na Ukrajině někteří vyzývají na odvahu vzdát se, na bílou vlajku. Podle jiných by to však legalizovalo silnější stranu. Co si o tom myslíte?"

"Je to jedna z interpretací, to je pravda," řekl František. "Myslím si však, že nejsilnější je ten, kdo se podívá na situaci, myslí na lidi, má odvahu vyvěsit bílou vlajku a vyjednává," dodal.

"Slovo vyjednávat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poraženi, že se věci nevyvíjejí dobře, musíte mít odvahu vyjednávat, " prohlásil dále František.

"Papežova naděje je a zůstává taková, jakou v těchto letech vždy opakoval a nedávno zopakoval i při druhém výročí konfliktu: 'Jak opětovně vyjadřuji svou hlubokou náklonnost ke zmučenému ukrajinskému lidu a modlím se za všechny, především za množství nevinných obětí, tak prosím, aby se našlo kousek lidskosti, která by umožnila vytvoření podmínek pro diplomatické řešení při hledání spravedlivého a trvalého míru'," uzavřel Bruni.