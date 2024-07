Ve Francii odstartovalo druhé kolo parlamentních voleb

Ve volbách do Národního shromáždění (dolní komora parlamentu) má možnost volit přes 49 milionů registrovaných voličů. Volební místnosti jsou otevřeny od 8:00 do 20:00 a první výsledky budou známy krátce po jejich uzavření. V zámořských územích Francie začalo hlasování už v sobotu.

Francouzi budou v neděli rozhodovat o 501 z celkových 577 křesel v Národním shromáždění. O zbývajících 76 poslancích bylo rozhodnuto už v prvním kole minulý týden, připomíná AP.

Pozornost je zaměřena na to, zda krajně pravicovému Národnímu sdružení (RN) podaří získat naprostou většinu v Národním shromáždění, píše DPA.

V prvním kole předčasných voleb minulou neděli zvítězilo právě krajně pravicové RN, následované koalicí středolevicových, krajně levicových a zelených stran, zatímco centristická aliance prezidenta Emmanuela Macrona skončila až třetí.

Pokud krajní pravice získá 7. července naprostou většinu, ve francouzském politickém systému nastane tzv. kohabitace, kdy prezident musí jmenovat premiérem zástupce odlišného politického uskupení. V tomto případě by to byl předseda RN, 28-letý Jordan Bardella. To by omezilo kontrolu Macrona nad domácí politikou a mohlo by to také snížit současnou francouzskou podporu Ukrajině.

Macronovo rozhodnutí vyhlásit předčasné volby po úspěchu RN v eurovolbách překvapilo většinu analytiků. Tento krok rovněž způsobil nejistotu ve druhé největší evropské ekonomice. Pařížská burza zaznamenala v červnu největší měsíční pokles za poslední dva roky.

Řádné funkční období poslanců Národního shromáždění trvá pět let. V jednomandátových volebních obvodech se volí podle většinového volebního systému ve dvou kolech.

Pokud v prvním kole žádný kandidát nezískal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů a zároveň podporu alespoň 25 procent oprávněných voličů, do druhého kola postupují kandidáti s podporou minimálně 12,5 procenta odevzdaných hlasů.