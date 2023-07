Přijmout Ukrajinu během příměří s Ruskem? Státy na summitu NATO kráčí po tenkém ledě, píše BBC

14:10 - NATO kráčí po tenkém ledě v otázce členství Ukrajiny



"Země NATO na tomto summitu kráčejí po tenkém ledě. Všichni zdejší vůdci sympatizují s ukrajinským požadavkem na pevný harmonogram členství v NATO. Chápou Zelenského hlubokou touhu být zaštítěn alianční klauzulí o vzájemné obraně "jeden za všechny, všichni za jednoho" – ale tato debata je složitá. Pokud by Ukrajina byla přijata do NATO během příměří s Ruskem – vydrželo by příměří? Pokud ne, nasadily by Francie, Německo, Spojené království a další státy NATO dobrovolně životy svých vojáků na Ukrajině, která by se dostala do přímého konfliktu s jadernou velmocí s rizikem eskalace války? To je něco, čemu se NATO od začátku zoufale snažilo vyhnout," píše korespondentka BBC s tím, že nebude žádným překvapením, pokud se během summitu nic nezmění a Ukrajina bude zklamaná.

14:02 - Norsko navýší v roce 2023 fond vojenské pomoci Ukrajině na 960 milionů dolarů

Norsko v roce 2023 poskytne Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 960 milionů dolarů, oznámil v úterý premiér Jonas Gahr Støre. "Ukrajina naléhavě potřebuje větší vojenskou podporu a vybavení. Norsko proto zvyšuje svou vojenskou pomoc Ukrajině o 2,5 miliardy norských korun (téměř 240 milionů dolarů) na celkových 10 miliard norských korun (téměř 960 milionů dolarů) pro rok 2023," oznámil Støre na summitu NATO ve Vilniusu.

13:51 - Španělsko pošle v rámci posílení východního křídla NATO vojáky na Slovensko

Španělsko pošle své vojáky na Slovensko a zvýší jejich počet v Rumunsku. Ve Vilniusu to uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Bude to historicky poprvé, co Madrid vyšle vojáky na Slovensko.

13:38 - Stoltenberg oficiálně zahájil summit NATO

Summit zahájil generální tajemník Jens Stoltenberg, druhým řečníkem byl prezident Litvy Gitanas Nauséda. Stoltenberg v projevu přivítal finského prezidenta Sauliho Niinistöa, jehož země se účastní poprvé.

13:27 - Summit Severoatlantické aliance bude podle Kremlu protiruský

Evropa nechápe, že přibližování infrastruktury NATO k ruským hranicím je chyba, řekl podle CNN mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj bude summit Severoatlantické aliance protiruský. Ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov řekl, že Rusko podniká kroky v souvislosti s možností, že by se aliance mohla rozšířit na východ.

13:15 - Není ochota Ukrajinu do NATO pozvat, ani ji učinit členem aliance, tvrdí Zelenskyj

Zelenskyj před summitem na twitteru uvedl, že by bylo by absurdní, kdyby dnes nebyl stanoven harmonogram ani pro pozvánku, ani pro členství Ukrajiny v NATO. "Cestou do Vilniusu jsme dostali signály, že se diskutuje o určitých formulacích bez Ukrajiny. A rád bych zdůraznil, že tyto formulace se týkají pozvání ke členství v NATO, ne členství Ukrajiny," napsal. "Vypadá to, že není ochota ani Ukrajinu do NATO pozvat, ani ji učinit členem aliance," dodal.

13:07 - Na summit dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Summitu se také zúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ačkoliv měl původně dorazit až ve středu, přijede nakonec už dnes, uvedl šéf aliance Jens Stoltenberg. Ve středu se podle pak zúčastní prvního jednání nově vzniklé Rady NATO-Ukrajina.

13:04 - O členství Ukrajiny v NATO bylo rozhodnuto v roce 2008

Na summitu NATO v roce 2008 v Bukurešti bylo rozhodnuto, že Ukrajina se v budoucnu může stát členem Severoatlantické aliance, a v září loňského roku formálně požádala o členství. Nicméně někteří členské státy NATO se domnívají, že aliance nemůže rozšířit své řady o zemi, která se nachází ve válečném stavu. Principem NATO je, že útok na jednoho člena je považován za útok na všechny země v rámci aliance. Pro řadu členů ale nelze akceptovat, že by Ukrajina vstoupila do NATO během konfliktu a zatahala do války i další spojence. Na summitu se proto členské státy nebudou zabývat formálním pozváním Ukrajiny do NATO, protože prioritou je udržení ukrajinské nezávislosti a suverenity.

13:02 - Summit bude řešit bojové schopnosti Ukrajiny

Na summitu NATO bude kladen důraz na posílení bojových schopností Ukrajiny, což je pro alianci prioritou. Státy NATO již od loňska dodávají Ukrajině zbraně, včetně tanků a protivzdušných systémů, od té doby, kdy Rusko napadlo tuto sousední zemi. Generální tajemník aliance a jednotliví ministři naznačují, že s ohledem na nedávný začátek ukrajinské protiútoku jsou další dodávky zcela nezbytné.

13:00 - Odstartoval první blok jednání lídrů

Úderem jedné hodiny odpolední odstartoval první blok jednání, kterého se nově zúčastní i Švédsko. Proběhne ratifikace jeho kandidatury a debatovat se bude i o posilování kolektivní obrany aliance skrze zvyšování rozpočtů. Summitu se také účastní Finsko jako nejnověji přijatá země.